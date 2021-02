Pluie de promotions sur les produits Xiaomi à la Fnac, notre sélection

Ce mercredi 3 février, la Fnac et Darty organisent une pluie de promotions sur les téléphones, télévisions ou encore trottinette électrique de la marque Xiaomi. Attention, ces réductions qui grimpent jusqu’à -20 % ne sont valables qu’entre 18 et 20 heures. Pour vous, retrouvez une sélection réalisée par nos soins ci-dessous.

La marque chinoise Xiaomi s’est implantée en France depuis quelques années, et est largement reconnue pour ses rapports qualité-prix tout simplement excellents. Ce soir, c’est Fnac et Darty qui proposent plusieurs produits en promotion entre 18h et 20h ce mercredi dans les cadre de ses « Happy Hours ». Vous trouverez notamment le Redmi 9 à 189 euros, le téléviseur Mi 4S 65″ à 499 euros ou encore la trottinette électrique Mi Scooter à 399,99 euros. Vous pouvez également retrouver toutes les promotions sur la page de l’opération.

Le Xiaomi Redmi Note 9 en détail

On commence cette sélection des meilleures promotions des Happy Hours consacrées à Xiaomi avec un jolie remise sur le Redmi 9. Il est proposé dans ses divers coloris et 128 Go de stockage à 189 euros. Ce smartphone est un excellent rapport qualité prix, offrant un écran DotDisplay de grande taille de 6,53 pouces, parfait pour visionner des séries ou jouer à des jeux vidéo pendant des heures.

À l’intérieur de ce téléphone, on retrouve un processeur octa-core MTK Helios G85 ainsi que 4 Go de RAM. Ce petit duo permet de lancer une large majorité d’applications et de jeux en 3D sans connaître de ralentissement. Enfin, il délivre des résultats corrects en photographie, surtout de jour, avec son quadruple capteur situé à l’arrière : une caméra principale de 48 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, une caméra macro de 2 MP et une seconde de 2 MP également. Enfin, c’est un champion de l’autonomie avec une énorme batterie de 5200 mAh qui vous permettra de tenir 2 jours sans problème en utilisation normale.

Le téléviseur Mi 4S 65″ en détail

Pour les personnes qui recherchent à s’équiper avec une télé de bonne qualité sans casser sa tirelire, c’est possible avec Xiaomi et sa gamme Mi 4S. La version 65 pouces (163,9 cm de diagonale) est aujourd’hui proposée en promotion pendant 2 heures par la Fnac. Elle offre une bonne qualité d’image, dans une résolution 4K (3 840 x 2 160 pixels) et dispose d’une compatibilité avec le HDR et HDR 10.

Ce téléviseur est malheureusement limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, et donc difficile à recommander pour les nouvelles consoles de nouvelle génération qui profitent des 120 Hz. Ce modèle se révèle surtout intéressant grâce a son système d’exploitation, Android TV, qui vous permet d’installer des dizaines d’applications depuis le store en quelques instants. Du reste, on retrouve le Bluetooth 4.2, le Wi-Fi, 3 ports HDMI et 2 ports USB 2.0.

La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 1S en détail

Les trottinettes électriques sont idéales pour des déplacements quotidiens. Le modèle Mi Scooter 1S est ici proposé à un prix réduit, avec un cadenas et un pneu supplémentaire ! Cette référence est disponible depuis l’été 2020 en France et conforme à la législation française. Elle a la particularité d’être facilement pliable en 3 secondes.

C’est un engin qui s’avère cependant très riche en fonctionnalités. On trouve un mode piéton jusqu’à 5 km/h, un mode standard jusqu’à 20 km et un mode sport montant à 25 km/h. L’autonomie n’est pas en reste et s’appuie sur une batterie de 7650 mAh qui vous permet de rouler sur une distance de 30 km. Le tout pèse un poids de 12,5 kg, profite d’un double système de freinage et de pneus antidérapants de 8,5 pouces.