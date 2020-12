[Black Friday] Prix record pour le casque sans fil à réduction de bruit Bose QuietComfort 35 II à 169 euros

Pour Black Friday, Cdiscount propose le casque sans fil à réduction de bruit Bose QuietComfort 35 II à 169,99 euros au lieu de 379,95 euros !

Le casque à réduction de bruit sans fil (Bluetooth) Bose QC35 II offre toutes les performances et les caractéristiques du QC 35 original. Il dispose de la même technologie de réduction de bruit (3 niveaux de réduction de bruit), performance audio et peut tenir plus de 20 heures en autonomie. Sa principale nouveauté, c’est l’apparition d’un petit bouton sur l’oreillette gauche du casque. Ce dernier permet tout simplement d’activer Google Assistant ou Alexa d’une simple pression. Grâce à lui, l’utilisateur est capable de contrôler sa musique à la voix (pour changer de playlist, par exemple), d’écouter ses messages, d’effectuer quelques recherches, mais aussi d’ajouter des rendez-vous dans son agenda.

Suivre le Black Friday sur le Journal du Geek

