[Black Friday] Offrez-vous la Nintendo Switch Lite avec Animal Crossing pour 249€

C’est le Black Friday, et les promotions s’enchaînent sur Cdiscount. À l’approche des fêtes de fin d’année, la Nintendo Switch est sans conteste l’un des achats les plus populaires avec la nouvelle génération de consoles. Aujourd’hui, un pack contenant la Switch avec Animal Crossing : New Horizons, est à 249,99 euros.

Véritable phénomène de l’année 2020, Animal Crossing est un jeu qui enchante depuis des millions de joueurs à travers le monde entier. Régulièrement en rupture de stock, le pack contenant une console Nintendo Switch Lite avec ce titre est désormais disponible. Ce bundle est disponible à 249,99 euros. Attention, les exemplaires sont limités.

Le pack Nintendo Switch Lite + Animal Crossing en détail

Ce pack vous propose une Nintendo Switch Lite Corail ainsi que le jeu Animal Crossing : New Horizons. À la différence de la version classique, le modèle Lite de la Switch s’adresse surtout à celles et ceux qui cherchent une utilisation mobile et nomade. Ce modèle ne dispose pas de dock TV et les contrôleurs ne sont pas amovibles comme les Joy-Con. Les interactions se passent via un écran tactile de 5,5 pouces. Dès les premiers instants, on remarque à quel point la Switch Lite (208×91,1×13,9mm) est plus compacte et légère (275g vs 398g) que la Switch Classique (239x102x13,9mm). Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test de la Nintendo Switch Lite.

Avec ce pack, vous avez de quoi vous occuper pendant des centaines d’heures. Dans Animal Crossing : New Horizons, vous partez à l’aventure sur une île que vous devrez modeler à votre image. Pétri de nouveautés rendant la progression moins fastidieuse, le titre est sans nul doute le meilleur épisode de la série. Il est possible de jouer en coopération avec des joueurs du monde entier, ou avec des proches. Construction de nouveaux bâtiments, chasse aux insectes et aux poisson, décoration intérieure, il y en a pour tous les goûts. Le jeu est régulièrement mis à jour avec des nouveautés et suit un cycle saisonnier. Là encore, tous les détails sont à retrouver dans notre test d’Animal Crossing : New Horizons.

A noter que ce pack inclut également un abonnement individuel de 3 mois au service Nintendo Switch Online, à activer dès réception du produit. Il s’agit d’un service payant par abonnement qui permet notamment aux utilisateurs d’avoir accès à une sélection de jeux classiques NES auxquels ont été ajoutés des modes de jeu en ligne.

Suivre le Black Friday sur le Journal du Geek

