Ce bel écran gaming de 27 pouces, WQHD, 165 Hz et 1 ms est à 249 euros

Vous cherchez un bon écran PC pour les jeux vidéo, mais aussi pour la bureautique ? Alors cette offre devrait vous plaire. Le modèle Acer ED270UPBIIPX est aujourd’hui en promotion à 249,99 euros chez Fnac et Darty.

Petit à petit, la grande majorité des écrans conçus pour les jeux vidéo bascule du côté de la 1440p. Si vous n’avez pas encore franchi le pas, c’est l’occasion ou jamais avec une très belle réduction de 16 % sur un écran de bonne qualité. Ce modèle Acer passe de 299,99 euros à 249,99 euros.

Le Acer ED270UPBIIPX en détail

Structuré sur une dalle VA de bonne qualité, ce moniteur PC offre une taille de 27 pouces et une très belle résolution WQHD (2560 x 1440 pixels). Les couleurs sont lumineuses, les noirs sont assez bien retranscrits, et le tout est incurvé (courbure de 1500R) pour obtenir un sentiment d’immersion dans les jeux vidéo. Les angles de vision sont assez larges, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin d’être systématiquement en face pour voir convenablement l’image affichée à l’écran.

Surtout, ce modèle a été développé pour répondre aux besoins des joueurs exigeants. En ce sens, on retrouve une excellente fluidité avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, et un temps de réponse de 1 ms. Il pourra donc sans aucun problème encaisser et restituer les jeux vidéo les plus nerveux, ainsi que les jeux d’e-sport comme Rocket League, CSGO ou Valorant.

Ce moniteur PC est également très pratique pour la bureautique, avec une taille ni trop grande ni trop petite, une bonne luminosité et un design assez sobre qui se fondra dans n’importe quel environnement. Pour réduire les déchirements visuels, il dispose de la technologie FreeSync, qui nécessitera toutefois une carte graphique compatible.

Pour ce qui est de la bureautique, ce modèle Acer ne sort pas de l’ordinaire et propose 2 entrées HDMI et 1 Display Port, largement suffisant pour la majorité d’entre nous.