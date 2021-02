Bons plans Ce forfait 60 Go ne coûte que 7,99 euros par mois pendant 1 an

NRJ mobile revient aujourd’hui avec un nouveau forfait en promotion jusqu’au 23 février 2021. Pour 7,99 euros par mois pendant un an, vous profitez de 60 Go de data en 4G.

Si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile avec une bonne quantité de données et avec un prix contenu, il est intéressant de se tourner vers l’opérateur virtuel NRJ mobile. Le rapport qualité-prix de ce forfait à 7,99 euros par mois est tout simplement excellent. Il est sans engagement, et le tarif ne bouge pas pendant 12 mois.

Le forfait Woot 60 Go en détail

Voici les détails de ce forfait NRJ mobile, et ce qu’il inclut :

Appels, SMS et MMS illimités en France, en UE et dans les DOM

60 Go de data en 4G

5 Go de données mobiles en Europe/DOM

Sans engagement

À l’instar des autres forfaits dans sa gamme de prix, cette formule propose les appels illimités, tout comme les SMS et les MMS illimités depuis et vers la France. Cela s’applique également à l’étranger, c’est-à-dire au sein de l’Union européenne ainsi que dans les DOM.

Le principal argument de ce forfait, c’est sa belle enveloppe de données de 60 Go en 4G. Pour rappel, NRJ mobile est un opérateur virtuel, et un réseau vous sera automatiquement attribué parmi les trois principaux opérateurs (SFR, Bouygues et Orange) en fonction de votre localisation. Vous profiterez donc des installations rapides, et donc des débits optimisés. Si vous allez au-delà de votre plafond mensuel, le débit sera tout simplement réduit. Il n’y a pas de hors forfait, ainsi on évite les mauvaises surprises.

Si vous partez hors de France et que vous restez au sein de l’Union européenne dans les DOM-TOM, vous n’aurez pas besoin de repasser à la caisse d’un autre opérateur. NRJ Mobile vous fournit automatiquement 2 Go de données mobiles à utiliser. C’est pratique pour effectuer des recherches Internet et utiliser le GPS de son téléphone en déplacement.

Ce forfait est facturé 7,99 euros par mois pendant un an. C’est tout simplement l’un de meilleur rapport qualité prix du moment, et il est sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez choisir de vous désinscrire quand bon vous semble, et surtout sans surcoût. Le prix repassera à 14,99 euros par mois après les 12 mois. Il faudra compter 10 euros supplémentaires pour obtenir votre carte SIM triple découpe.

Le RIO (Relevé d’Identité Opérateur) est un identifiant unique, composé de 12 caractères (lettres ou chiffres), qui vous sera demandé par l’opérateur chez qui vous souhaitez souscrire. Pour l’obtenir, il vous suffit d’appeler le 3179. Un serveur vocal vous indiquera alors votre date de fin d’engagement, ainsi le numéro RIO de votre ligne. Notez qu’un SMS vous sera automatiquement envoyé avec toutes les informations communiquées par le serveur vocal.

