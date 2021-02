NordVPN fête son anniversaire en offrant jusqu’à 2 ans d’abonnement supplémentaire

C’est l’anniversaire de NordVPN. Et le fournisseur est d’humeur généreuse, il offre gracieusement une période d’abonnement supplémentaire en cadeau pour toute souscription à l’offre sur deux ans. Cette dernière est en plus déjà -68 %, ce qui permet d’économiser plus de 150 euros.

NordVPN fête son anniversaire. Et, anniversaire oblige, il y a des cadeaux. Pour l’occasion, NordVPN augmente gratuitement de 1 mois, 1 an ou 2 ans la durée de votre abonnement pour toute souscription à l’offre 2 ans en fonction de votre chance. Déjà en promotion de 68%, l’abonnement 2 ans est à seulement 2,97 euros par mois. Ajoutez 2 années de plus offertes en cadeau et vous obtenez jusqu’à 4 ans de VPN pour moins de 1,50 euro par mois dans le meilleur des cas. Quoi qu’il en soit, vous repartirez avec un cadeau d’un mois minimum.

L’offre NordVPN en détail

NordVPN est aujourd’hui le leader incontesté des services de VPN en ligne en France métropolitaine. Le service vous permet d’être à l’abri des traqueurs et des cookies, et surtout préserver votre anonymat ainsi que votre cybersécurité en toute circonstance sur la toile. Même votre fournisseur d’accès Internet ne sera pas au courant des pages que vous consultez, pour une confidentialité accrue dans les téléchargements. L’ensemble de vos données de navigation transite alors dans un tunnel chiffré et sécurisé.

Le service de VPN est largement apprécié pour sa facilité de connexion et d’utilisation. Sur ordinateur, tout passe par le logiciel éponyme, qui vous permet de vous connecter à l’un des 5600 serveurs répartis dans le monde en seulement un clic. Une carte du monde vous est présentée, et vous pourrez vous connecter dans le pays de votre choix, une procédure qui ne prend que deux secondes. Chaque jour, de nouveaux serveurs sont mis à disposition, même dans des pays lointains comme les États-Unis ou le Japon. Vous pourrez alors vous y connecter et accéder aux services régionaux de 59 pays répartis dans le monde, tout en masquant votre adresse IP. De quoi profiter des catalogues de streaming des services comme Netflix qui possèdent des programmes exclusifs auxquels nous n’avons pas accès en France.

Pour le téléchargement également, NordVPN est l’un des meilleurs du marché. Certains serveurs sont exclusivement dédiés aux fonctionnements torrent (P2P), pour des débits accrus et une meilleure confidentialité. Le fournisseur de VPN est également l’un des meilleurs en termes de vitesse, avec son protocole NordLynx. Il est basé sur le protocole open source WireGuard, qui vous assure une très bonne rapidité de connexion de téléchargement, sans compromettre votre sécurité ou révéler vos données personnelles. En outre, la société ne sauvegarde aucune activité, que ce soit sur votre compte ou sur ses serveurs.

NordVPN peut également se targuer d’être le service le plus accessible du moment. On retrouve une interface sobre, lisible, et surtout très intuitive. Si vous n’avez jamais utilisé de service VPN de votre vie, vous ne serez pas dépaysé et la prise en main ne prend que quelques minutes. Vous pourrez aller plus loin que la carte du monde en sélectionnant manuellement votre serveur préféré. Notez que le service est disponible en Français sur Windows, Mac OS, iOS, Android et Linux. Sur les navigateurs Chrome, Edge et Firefox, des extensions existent pour renforcer la sécurité et améliorer l’intégration. C’est l’occasion jamais de vous reposer protéger, ou que vous soyez.

Aujourd’hui, l’abonnement est à 2,97 euros par mois, soit une réduction de 68 % par rapport à son prix standard. De plus, et pour son anniversaire, NordVPN vous offre un abonnement supplémentaire pour toute souscription. Selon votre chance vous recevrez 1 mois, 1 an ou 2 ans d’abonnement supplémentaires offerts, qui seront ajoutés à l’abonnement que vous venez de souscrire. Il faudra se connecter à votre compte ou consulter vos e-mails pour savoir quel abonnement vous avez gagné.