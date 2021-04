Ce forfait de 50 Go est à 10 euros par mois, un excellent rapport data-prix

Si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile disposant d’une solide enveloppe de données, de toutes les caractéristiques relatives aux SMS ainsi qu’aux appels, le tout à un prix très contenu, vous devriez vous tourner vers Cdiscount mobile. L’opérateur virtuel vient de déployer une nouvelle offre à 10 euros par mois, pour obtenir 50 Go de données mobiles.

L’offre est valable jusqu’au 14 avril inclus. Vous profitez ainsi, pour 10 euros par mois, de 50 Go de 4G utilisables en France métropolitaine. Le reste du forfait comprend également les SMS, les MMS illimités ainsi que les appels, et le tout est sans engagement et sans hausse de prix prévue dans l’immédiat.

Le forfait Cdiscount mobile 50 Go

Dans le détail, ce nouveau forfait propose :

Appels SMS et MMS illimités en France

50 Go de données en France

Appels et SMS illimité en France et dans les DOM

5 Go dans les DOM et l’Union européenne, MMS décomptés de l’enveloppe

Voici un nouveau forfait très intéressant qui devrait plaire à beaucoup de monde. En effet, il a la particularité d’être sans engagement, ainsi que sans hausse de prix annoncé après 6 mois ou un an d’abonnement. Voilà déjà une différence majeure avec les autres offres du moment. Ainsi, on a la garantie de conserver pendant un bon bout de temps la facture de 10 euros par mois, le tout pour obtenir une grosse enveloppe de donnés mobiles de 50 Go ! Avec ça, on peut facilement se passer d’une connexion Wi-Fi capricieuse, et regarder des dizaines de vidéos en haute définition sur YouTube, des séries sur Netflix ou encore télécharger des jeux vidéo sur son Store préféré avec l’esprit tranquille. Si vous dépassez votre limite mensuelle, vous ne tomberez pas en hors forfait, le débit sera simplement limité.

Du reste, ce forfait propose l’essentiel, c’est-à-dire les appels et les SMS en France ainsi que dans les DOM. Il n’y aura donc pas de souci à se faire pour appeler un proche. Si vous vous rendez à l’étranger, vous pourrez toujours profiter de ses arguments depuis l’Europe, ainsi que d’une petite enveloppe de 5 Go de donnés mobiles. Ce n’est certes pas aussi gourmand que les 50 Go utilisables en France métropolitaine, mais cela pourra toujours servir à utiliser le GPS de votre téléphone une fois sortie de l’aéroport, pour envoyer quelques messages via AirBNB ou WhatsApp ou pour effectuer quelques recherches sur Internet. Il n’y aura pas besoin de repasser à la caisse chez un autre opérateur étranger.

Au moment de la souscription, Cdiscount Mobile vous demandera simplement 10 euros correspondant au prix de la carte SIM triple découpe, elle s’adaptera donc très facilement au format SIM de votre téléphone : SIM, Micro SIM ou Nano Sim.