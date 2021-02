Bons plans B&You et RED by SFR : dernier jour ces forfaits 200 Go à 15 euros

C’est la fin des deux très belles offres de RED et B&You ce mardi. C’est donc le dernier moment pour attraper l’un des ces deux forfaits 200 Go à 15 euros par mois.

Toute les bonnes choses ont une fin. Et elle est programmé pour ce soir dans le cas des forfait 200 Go de B&You et de RED by SFR. C’est donc le moment de profiter des ces offres à 14,99 euros et 15 euros par mois respectivement. Ils s’agit dans les deux cas de forfait illimités, sans engagement, et sans limite de durée. Ils restent en revanche réservés au nouveaux clients.

Les forfaits dans le détail

Dans les grandes lignes, les forfaits sont très similaires et proposent :

Appels/SMS/MMS Illimités

200 Go de data en 4G

15 Go de données mobiles en Europe/DOM

Sans condition de durée

Sans engagement

Les + de RED : RED a l’avantage de proposer une enveloppe de 15 Go dédiée à l’étranger. Autrement dit, ils s’ajoutent aux 200 Go de base. Chez Bouygues c’est prélevé sur l’enveloppe de 200 Go. Par ailleurs, RED possède une option à 5 euros par mois pour profiter de données aux USA, au Canada, en Suisse en Andorre.

Les + de B&You : B&You a en revanche l’avantage d’une option 5G accessible pour 3 euros par mois, activable après la souscription à l’abonnement (et non directement à la commande). Par ailleurs, la filiale de Bouygues propose le double appel pour 1 euro par mois au lieu de 2 chez SFR.

Lequel choisir ?

En fonction de vos besoins et des options qui vous paraissent les plus pertinentes pour vos usages, vous pouvez choisir l’un ou l’autre. Par défaut, nous sommes plutôt partisans de RED qui avec son enveloppe dédiée pour l’étranger en propose plus pour le même prix, d’autant que la couverture est — très — légèrement meilleure. Si vous souhaitez obtenir la 5G rapidement, B&You nous semble être une option plus adéquate, et encore plus si vous avez besoin du double appel. Pour tout en savoir, vous pouvez consulter notre comparatif de ces deux offres 200 Go.