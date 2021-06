Ce téléviseur CHiQ de 32 pouces est à prix cassé aujourd’hui !

Aliexpress brade le téléviseur CHIQ L32H7N ! Son prix original étant de 319,99 euros, il profite ici de multiples promotions, faisant chuter son prix à 209,99 euros.

Code promo : SDFRJ13

Ce téléviseur LED de 32 pouces (diagonale de 80 cm) est une bonne option pour ceux qui voudraient s’équiper à moindre prix, sans rechercher une incroyable qualité d’image. Elle offre une résolution HD (1366 x 768 pixels), suffisant pour les jeux vidéo, par exemple. On regrettera cependant la dalle limitée à une fréquence de rafraîchissement de 50 Hz. En revanche, les technologies de traitement HDR, PSI 400 sont incluses.

La TV CHIQ L32H7N est une Smart TV. Elle embarque Android, et permet de regarder facilement du contenu sur Amazon Prime Video, Netflix ou YouTube, par exemple. Un navigateur Internet est également intégré. Une télécommande est fournie, mais il est certainement plus pratique de naviguer via votre voix avec Google Assistant.

Bien sûr, elle est compatible avec le Wi-Fi, le Bluetooth et embarque une connectivité classique : 2 ports HDMI et un port USB, ainsi qu’un Triple Tuner. Ce téléviseur CHIQ de 32 pouces est disponible aujourd’hui uniquement au prix de 209,99 euros avec le code SDFRJ13. La livraison se fera sous 10 jours.

