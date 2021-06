Le prix du Xiaomi Mi 10T 5G (128Go) au plus bas aujourd’hui !

Le smartphone haut de gamme Xiaomi Mi 10T s'offre une belle chute de prix grâce à un code promo aujourd'hui.

Dévoilé en fin d’année dernière, le Xiaomi Mi 10T offre un excellent rapport qualité/prix avec cette offre chez Aliexpress, puis vous pouvez l’avoir pour 299 euros avec le code FRJUN250 et une livraison en quelques jours depuis l’Europe.

Un haut de gamme pour le prix d’un milieu de gamme !

Ce smartphone haut de gamme propose propose en effet un écran de 6.67 pouces (dalle LCD) avec affichage TrueColor, et prise en charge de la gamme de couleur P3, l’HDR10, ou encore une luminosité de 650 nits. On retrouve également une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz avec adaptif Sync, qui permet au smartphone d’adapter son taux de rafraîchissement en fonction du contenu affiché, qu’il s’agisse d’un film en 24 i/s, de la vidéo sur YouTube en 60 i/s ou du scroll sur les réseaux sociaux qui s’affichera à 144 Hz.

À l’intérieur, place à un SoC Snapdragon 865 de chez Qualcomm (et donc d’une connectivité 5G), couplé à 8 Go de RAM et 128 de stockage. Pour alimenter la bête, on pourra compter sur une imposante batterie de 5 000 mAh, et un chargeur rapide USB-C de 33W. Du côté de la photo, on profite sur ce Mi 10T d’une triple caméra arrière, comprenant notamment un capteur principal de 64 MP, mais aussi un ultra grand-angle de 13 MP (f/2.4) et d’un capteur macro de 5 MP (f/2.4). À l’avant, les selfies profiteront d’un capteur de 20 MP (f/2.2) toujours logé dans un poinçon.

Profitez d’une offre Aliexpress aujourd’hui sur ce Xiaomi Mi 10T (128+8Go) avec livraison rapide depuis l’Europe pour seulement 299 euros ! Attention, stock limité.

