Ce téléviseur LG 55 pouces 4K UHD profite de 309 euros de réduction

Cdiscount abaisse le prix de la TV LED LG NanoCell 55NANO796 pour cette semaine. Elle est disponible à 578,99 euros sur le site marchand.

Si vous êtes à la recherche d’un bon téléviseur pour accompagner votre console nouvelle génération, ce modèle pourrait vous plaire. Le format UHD est notamment très appréciable. La TV LED LG NanoCell 55NANO796 est historiquement commercialisée à 899,99 euros. Elle profite d’une jolie remise de plus de 300 euros, pour chuter à 578,99 euros.

La TV LG NanoCell 55NANO796 en détail

La force de ce téléviseur réside dans sa fiche technique assez séduisante, malgré un prix contenu. On retrouve notamment une diagonale de 138 cm (55 pouces) avec résolution 4K (3840 x 2160). Sa fréquence de rafraîchissement de 100 Hz assure une fluidité très appréciable, surtout dans les jeux vidéo.

Smart TV oblige (WebOS 5.0), ce téléviseur est compatible avec Alexa et Google Assistant. Vous aurez donc le luxe de contrôler ce modèle directement avec votre voix. Également, le constructeur LG a intégré plusieurs technologies : NanoCell pour des couleurs pures et fidèles, mais aussi les classiques Dolby Vision et Dolby Atmos (pour une meilleure immersion sonore et visuelle).

Du côté de la connectique, ce téléviseur ne sort pas de l’ordinaire et propose 3 entrées HDMI et 2 ports USB. On regrettera toutefois l’absence d’un port HDMI 2.1 plus adapté aux consoles next-gen, mais il est pour le moment assez peu intégré. Le son est assuré par 2 x 10 Watts, classique et suffisant pour tous les jours, mais jamais aussi bien qu’une barre de son bien évidemment.