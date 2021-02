Ce TV LG NANOCELL 55″ et 4K UHD HDR10 est à 599 euros

Vous souhaitez changer de téléviseur ? Aujourd’hui, Darty propose une jolie réduction sur cette télévision LED 4K UHD HDR10 de chez LG. Le modèle 55NANO79 tombe maintenant à 599 euros.

Ce téléviseur de chez LG utilise bien sûr la technologie NanoCell du constructeur, concurrente du QLED du Samsung, et embarque une charmante fiche technique. Autrefois indiquée à 799,99 euros, cette télévision profite d’un bon plan de 25 % pour retomber à 599,99 euros. La livraison est gratuite, tout comme le retrait dans un magasin Darty.

Le LG 55NANO79 en détail

Ce modèle 55NANO79 est, comme son nom l’indique, un format 55 pouces (139 cm) qui vous offrira un confort certain dans votre salon. Ce téléviseur est en mesure d’afficher une résolution en 4K UHD de 3840 x 2160 pixels. Pour perfectionner les contrastes et les détails de l’image, il est compatible avec HDR10 et HLG, ce qui est de plus en plus une norme sur le marché. Surtout, la technologie NanoCell du constructeur coréen permet de reproduire des couleurs encore plus pures en appliquant des nanoparticules d’environ 1 nm, capable de filtrer les couleurs ternes afin d’améliorer leur pureté. Toutefois, on notera l’absence du Dolby Vision, qui pourra en gêner certains. Si vous êtes joueur, sachez également qu’il s’agit d’une dalle 50 Hz. Elle fonctionnera avec les PS5 et Xbox Series X, mais vous ne serez pas en mesure de profiter des modes 120 Hz proposés par lesdites consoles.

Ce téléviseur embarque l’OS maison de LG, le webOS 5.0. Même s’il ne propose pas les centaines d’applications disponibles chez Android TV, il est possible de retrouver l’ensemble de vos contenus préférés avec les principaux géants du marché comme Netflix, Prime Video, Disney + ou encore Molotov. La navigation est fluide, rapide, puissante, il peut d’ailleurs profiter de la Magic Remote, un système de pointeur et une molette pour naviguer aussi simplement qu’avec une souris. En outre, vous pouvez aussi tout diriger via votre micro intégré, et la reconnaissance vocale (Assistant Google).

Pour la connectique, cette télévision LG reste classique, mais néanmoins complète. On pourra compter sur 4 ports HDMI 2.0, 1 vidéo composite, 1 entrée AV, 1 sortie audio numérique optique, 1 port USB et 1 port Ethernet. Elle prend également en charge le Bluetooth, Wi-Fi, ainsi que AirPlay 2.