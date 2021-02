Bons plans Ce SSD portable de 1 To, rapide et compact, est à 129,99 euros

Si vous cherchez une solution de stockage externe, rapide et performante, qui vous suit partout où vous vous rendez, ce bon plan devrait vous intéresser. Aujourd’hui, Amazon propose le SSD SanDisk Extreme Portable de 1 To à 129,99 euros.

Ce modèle était indiqué à 149,99 euros hier encore. Amazon vient de baisser son prix, et c’est le marchand qui le propose au tarif le plus bas. Ce SSD de 1000 Go est rapide, endurant, compétitif et fiable. Il est disponible actuellement à 129,99 euros chez le détaillant, avec une livraison rapide.

Le SanDisk Extreme Portable 1 To en détail

Contrairement au disque dur à plateaux, les disques SSD proposent des vitesses d’écriture beaucoup plus élevées. On parle ici d’un modèle qui peut monter jusqu’à 550 Mo/s. Il est donc particulièrement adapté pour les personnes qui souhaitent installer des applications dessus ou transférer régulièrement des photos et des vidéos. Vous pourrez le connecter via USB à un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, une tablette, un téléviseur et bien plus. La capacité de stockage de 1 To vous permet de stocker des centaines de films et des dizaines de jeux.

L’autre grand atout de ce modèle, c’est son côté robuste. Il a été conçu pour vous suivre partout et résister en cas de choc. Il est donc très endurant, et devrait rester à vos côtés pendant des années. Il profite ainsi d’une protection contre l’eau puisqu’il est certifié IP55, d’un revêtement anti dérapage et peut résister à des chutes de deux mètres. Il fait grosso modo la taille d’un téléphone portable, avec 9,6 x 5 × 0,9 cm pour 41 g.

Enfin, ce SSD portable est compatible avec Windows et Mac. Pour le brancher, il est équipé d’un connecteur USB 3.1 Type-C et comprend un câble USB Type-C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A, ce qui signifie qu’il fonctionnera avec les ordinateurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Ce modèle, sorti en 2018, profite d’une garantie fabricant de 3 ans.

Si l’aspect baroudeur de ce SSD portable ne vous convient pas, notez que Amazon propose également un modèle Samsung similaire au même prix. La capacité de stockage est la même, soit 1 To, et il adopte un design plus neutre, sobre tout en conservant des vitesses et les débits équivalents (540 Mo/s). Le disque SSD portable de chez Samsung, le T5, est disponible à 129,99 euros.