Ce TV Philips avec Ambilight et en 4K UHD tombe à moins de 700 euros

Pour une durée limitée, Rakuten et Ubaldi proposent le téléviseur PHILIPS 65PUS7855 à 699 euros. Il s’agit d’un modèle LCD, avec une bonne taille d’affichage de 65 pouces, une image nette, et des technologies intéressantes.

En profitant d’une double promotion (remise immédiate et un code promotionnel à retrouver ci-dessous), il est possible de s’offrir le modèle TV PHILIPS 65PUS7855 pour 699 euros au lieu de 999 euros. Une belle remise de 30 % sur un téléviseur de gamme supérieure embarquant toutes les technologies nécessaires pour une expérience réussie.

Code promo : CR20

Le TV PHILIPS 65PUS7855 en détail

Ce téléviseur s’articule autour d’une dalle LCD de grande qualité, déployant une résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels) pour profiter de vos films et de votre télévision au maximum. Avec une taille de 65 pouces, soit 165 cm de diagonale, ce téléviseur aborde un design « slim » et sobre qui s’intégrera parfaitement dans n’importe quel salon.

Surtout, ce téléviseur est pétri de technologies intéressantes et utiles pour vos séances de binge-watching. Il est notamment compatible avec les normes Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG (Hybrid Log Gamma). Il dispose aussi du HDR et supporte également le format Dolby Atmos pour la partie sonore. Enfin, la technologie phare de Philips, l’Ambilight est bien sûr de la partie. Pour rappel, des lumières sont projetées sur les côtés de votre téléviseur en fonction du contenu affiché à l’écran. Une qualité non négligeable, qui apporte beaucoup plus d’immersion.

TV intelligente oblige, ce modèle embarque Saphi, l’OS du constructeur. Il n’est évidemment pas aussi fourni qu’Android TV, mais il reste clair et intuitif. À partir de votre télécommande ou avec l’assistant vocal Alexa (ou Google Assistant), vous pourrez effectuer des recherches sur la toile, ouvrir vos applications de streaming préférées (Netflix, YouTube, etc.) sans difficulté.

La connectique de ce téléviseur est plutôt complète avec 3 entrées HDMI dont un en version 2.0 avec port ARC, 2 ports USB, une entrée Ethernet et de quoi brancher un casque.