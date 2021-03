Idéal pour de longues sessions devant l’ordinateur, ce siège AKracing tombe à 189 €

Que vous soyez devant l’ordinateur pendant des heures pour jouer à des jeux vidéo, ou pour un usage professionnel, s’équiper avec une bonne chaise n’est certainement pas à négliger. Cdiscount propose actuellement le fauteuil de bureau AKRacing Nitro Gaming à 189,99 euros.

Ce fauteuil « gaming » repose sur une construction solide, un grand angle d’inclinaison ainsi qu’une mousse confortable. Les accoudoirs sont également ajustables. Bref, de quoi promettre un bon maintien de votre colonne vertébrale tout au long de la journée. Habituellement disponible à 250 euros, il tombe maintenant à 189,99 euros sur Cdiscount.

Le AKRacing Nitro Gaming en détail

On ne présente plus le constructeur AKRacing dans le domaine des chaises gaming. Fort de plusieurs modèles à succès depuis de multiples années, il s’est forgé un véritable nom avec des produits de qualité, qui tiennent dans le temps. Le modèle Nitro ici disponible repose sur une conception solide avec un cadre en acier, et un rembourrage en mousse durci à froid, pour un confort et une durabilité améliorée. Le tout est 100 % en polyester en façade est à l’arrière, tout en profitant d’un revêtement en tissu respirant.

En pratique, l’assise est très confortable, même s’il faudra un certain temps d’adaptation pour que la mousse mémorise votre morphologie. L’assise est plutôt ferme, et il est possible de s’installer en tailleur. Avec un piston de classe 4, et un angle d’inclinaison de 180°, cette chaise ne vous fera pas défaut et offre une position « sieste » bien commode pour se détendre entre deux sessions. Bien sûr, il est possible de verrouiller l’inclinaison.

Du reste, le fauteuil possède des accoudoirs 3D ajustables, pour s’adapter à votre bureau selon vos préférences. Enfin, un jeu de coussins/oreillers est inclus, pour tenir votre tête, et profiter d’un soutien lombaire de bonne facture. Cdiscount vous promet un envoi rapide et une garantie de 2 ans.