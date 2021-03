Cet écran PC de 23,6 pouces (165 Hz, 1 ms, FreeSync) chute à 129 euros

Pour une durée limitée, Cdiscount propose aujourd’hui un écran PC abordable et conçu pour les joueurs exigeants. Le Acer KG241QSbiip est ainsi disponible à 129,99 euros sur le site marchand.

Avec une bonne résolution, un excellent taux de rafraîchissement, une solide réactivité et quelques technologies intéressantes, cet écran Acer embarque une fiche technique attrayante pour un rapport qualité-prix de haute volée. Habituellement commercialisé à 199 euros, il profite actuellement d’une réduction sur Cdiscount pour tomber à 129,99 euros.

Le Acer KG241QSbiip en détail

Ce moniteur d’ordinateur est un écran LCD à rétroéclairage LED. Il est conçu autour d’une dalle TN idéale pour les jeux vidéo compétitifs, car on profite d’un faible temps de réponse (ici de 1 ms) et d’une absence de lignes floues. La fluidité est au rendez-vous avec ce modèle puisque l’on retrouve une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, et une compatibilité avec la technologie FreeSync. Si votre carte graphique la prend en charge, cela vous évitera les déchirements visuels pour un meilleur confort in-game.

Les autres caractéristiques techniques de ce moniteur ne sont pas en reste. Avec une taille de 23,6 pouces (59,9 cm), il s’intégrera parfaitement à n’importe quel bureau, et n’est ni trop grand, ni trop petit. Il déploie une bonne résolution Full HD de 1920 × 1080 pixels, suffisant pour profiter de tous vos jeux vidéo sans trop tirer sur votre carte graphique.

Du reste, le constructeur Acer a doté ce modèle d’un filtre mat, anti-éblouissement et un contraste adaptatif. Le Acer KG241QSbiip est livré avec un socle, que vous pourrez enlever si vous souhaitez profiter d’un montage mural. La connectique est composée de 2 entrées HDMI ainsi que d’un DisplayPort.