Cet écran PC Gamer Asus 27″, QHD, 170 Hz est 80 euros moins cher

Boulanger propose actuellement une offre de remboursement de 30 euros ainsi qu’une promotion sur l’écran PC Gamer Asus VG27AQ1A. Ce dernier est disponible à seulement 369 euros.

Si vous recherchez un écran gaming de 27 pouces avec toutes les technologies nécessaires et une fiche technique complète, alors cette offre pourrait vous plaire. Avec une réduction et une ODR de 30 euros, Boulanger propose aujourd’hui cet écran Asus TUF Gaming à 369 euros au lieu de 449 euros.

Le formulaire de remboursement est à télécharger ici.

Le Asus VG27AQ1A en détail

Ce moniteur LED de 27 pouces est taillé pour le gaming. En effet, la dalle IPS propose une qualité WQHD (2560 x 1440 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 170 Hz. En outre, le temps de réponse n’est que de 1 ms, et on apprécie également le support du HDR10. Bref, pour du jeu occasionnel comme pour de l’esport, cet écran embarque tout ce qu’il faut.

Ce modèle ne s’arrête pas là, puisqu’il est compatible non seulement avec l’AMD FreeSync, mais aussi avec la technologie NVIDIA G-SYNC. Aujourd’hui encore, relativement peu de moniteurs peuvent se targuer d’être compatibles avec les 2 technologies. Pour rappel, ces dernières vous permettent de faire disparaître les effets de déchirement à l’écran, bien pratique dans certains jeux.

L’image peut être configurée selon votre utilisation, avec notamment un mode sport, un mode jeu, anti lumière bleue. Du reste, le Asus VG27AQ1A fait un quasi-sans-faute avec une connectique complète : 2 ports HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.2. Il s’agit d’un écran mat, limitant donc les reflets.

Boulanger propose une option pour payer en plusieurs fois, la garantie 2 ans est offerte, ainsi que les frais de port. L’offre de remboursement d’une valeur de 30 euros est consultable à cette adresse.