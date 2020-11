[11.11] Le Xiaomi Black Shark 3 est disponible à seulement 346 euros

C’est l’un des meilleurs téléphones pour les gamers. Le Xiaomi Black Shark 3 est aujourd’hui disponible à 367 euros seulement en profitant du code promo ci-dessous sur AliExpress.

En cette période post 11.11 ou journées des célibataires, les promotions ne manquent pas chez le revendeur chinois. Aujourd’hui, c’est le très célèbre Xiaomi Black Shark 3, smartphone gamer, qui profite d’une jolie promotion dans sa version mondiale. On le retrouve ainsi à seulement 346 euros au lieu de 433 euros. Pour profiter de ces 20 %, n’oubliez pas de rentrer le code indiqué ci-dessous au moment de votre commande.

Code promo : 11RAPIDE28

Le Xiaomi Black Shark 3 en détail

Tout comme ses prédécesseurs, la formule du Xiaomi Black Shark 3 s’appuie sur des caractéristiques techniques très musclées. Le smartphone se démarque notamment à l’aide de ses performances, qui s’appuient sur la puce Snapdragon 865 ainsi que 8 Go de RAM. Le tout peut monter jusqu’à 2,84 avec refroidissement liquide. En outre, la puce est déjà compatible 5G, une bonne nouvelle puisque le réseau mobile va prochainement être disponible en France. Pour le stockage, on retrouve ici 128 Go de RAM. Ce téléphone est capable de lancer n’importe quel jeu 3D avec les graphismes au maximum, offrant une fluidité totale.

La qualité d’image du téléphone n’est pas en reste. Le Xiaomi Black Shark 3 est muni d’un écran de 6,67 pouces de 2400 x 1080 pixels. La dalle tactile dispose d’une fréquence de rafraîchissement élevée, 90 Hz et d’un taux de réponse tactile de 270 Hz pour réduire la latence.

Enfin, l’autonomie est assurée par deux batteries de 2360 mAh, compatibles avec la technologie de charge rapide Quick Charge 4.0 (65W). Cela vous permet notamment de charger 50 % de l’autonomie en seulement 12 minutes, 100 % en 38 minutes. D’ailleurs, l’emballage comprend également un chargeur de 65 W. Concernant la partie photo, on retrouve un triple capteur à l’arrière : un capteur principal de 64 MP + 13MP + 5MP. La caméra frontale n’est pas en reste avec un capteur de 24 MP, de quoi vous permettre de réaliser de jolis selfies.

Attention toutefois, le téléphone peut ne pas prendre en charge la B28. Si vous êtes clients chez Free, vous aurez un débit 4G théorique un peu plus faible.