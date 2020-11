L’enceinte Bose Soundlink Mini II Special Edition est à 119,99 euros

Ici proposée dans son coloris noir, l’enceinte SoundLink Mini II, qu’on ne présente plus, est disponible sur Amazon à seulement 119,99 euros.

L’enceinte nomade best-seller de Bose, la SoundLink Mini II, profite aujourd’hui d’une jolie promotion sur Amazon. Elle bénéficie d’une réduction de 25 %, et voit son prix chuter de 159,95 euros (prix conseillé Amazon) à 119,99 euros.

La Bose Soundlink Mini II Special Edition en détail

L’enceinte Bose Soundlink Mini II Special Edition est de taille très compacte (5,1 x 18 x 5,8 cm pour 700 g). Cela ne l’empêche pas de délivrer un son impressionnant, l’un des meilleurs pour sa taille. Les basses fréquences sont particulièrement bien rendues, et elle s’adapte assez bien à n’importe quelle pièce de votre maison.

La batterie de cette enceinte signée Bose n’est pas en reste. En effet, on retrouve une autonomie de 12 heures, ce qui vous offre la possibilité d’écouter votre musique préférée sans avoir à la recharger constamment. La recharge s’effectue d’ailleurs via USB-C.

Le constructeur a doté son enceinte d’un micro, ce qui vous permet de l’utiliser pour prendre des appels téléphoniques, de discuter avec votre assistant vocal préféré (via votre téléphone, et non nativement) pour effectuer des tâches classiques. Côté connectique, on trouve un port USB ainsi qu’une prise jack.

La Bose Soundlink Mini II Special Edition bénéficie toutefois d’une garantie de 2 ans. Attention cependant, ce modèle n’a pas de certification d’étanchéité, et n’est donc pas résistant à l’eau, contrairement à bon nombre de ses concurrents. De même, le chargeur n’est pas inclus.