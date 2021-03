Cet écran PC gaming de 27 pouces (WQHD, 165 Hz, 1 ms) est à 249 €

Dans une configuration haut de gamme pour le jeu vidéo, un écran PC de bonne qualité fait toute la différence et permet une meilleure expérience. Dans ce bon plan, on vous propose un écran PC incurvé de 27 pouces, le Acer ED270UP qui profite d’une belle réduction sur le site Electro Dépôt. Il est aujourd’hui disponible à 249,98 euros.

En délivrant une très bonne résolution sur une dalle de 27 pouces, tout en ne faisant pas l’impasse sur les principales caractéristiques techniques essentielles pour du jeu vidéo exigeant, cet écran PC est actuellement en baisse de 16 %. Habituellement commercialisé à 300 euros, il chute maintenant à 249,98 euros pour une durée limitée.

Le Acer ED270UP en détail

Cet écran gaming est construit sur une dalle VA de 27 pouces, soit 68,58 cm. De bonne qualité, il est en mesure d’afficher de jolies couleurs contrastées avec une résolution de 2560 × 1440 pixels, autrement appelée QHD. Pour cette taille d’écran, c’est ce qui est généralement recommandé, afin de bénéficier d’une plus grande netteté d’images, que ce soit dans les jeux vidéo, la bureautique ou dans les médias que vous visionnez.

Toutefois, ce moniteur se destine essentiellement à un usage gaming. En effet, on retrouve toutes les caractéristiques principales pour profiter d’une fluidité exceptionnelle dans les jeux vidéo, même les plus nerveux. La fréquence de balayage et de 165 Hz, et le temps de réponse n’excède pas 1 ms. En outre, le modèle est compatible avec la technologie FreeSync. Si votre carte graphique la prend en charge, cette dernière se synchronisera avec votre moniteur afin d’éliminer les déchirements visuels. De manière générale, cet écran déploie une image nette, réactive, qui se justifie essentiellement dans les jeux vidéo.

Le reste des spécifications est plutôt classique, avec un filtre anti scintillements et lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire, surtout sur de longues sessions. Si la structure de l’écran est de bonne qualité, on ne pourra profiter que d’un pied inclinable, puisque le tout n’est pas ajustable en hauteur. La connectique reste classique, avec 2 entrées HDMI, 1 entrée DisplayPort et 1 jack 3,5 mm.