Promotions pascales chez Keysoff : Windows 10 à seulement 7,21 euros

Vous voulez fêter Pâques en faisant de bonnes affaires, voici les offres de Keysoff.com sur les logiciels Microsoft.

Croyez-le ou non, Pâques approche à grands pas. Pâques est une « fête mobile » et n’a pas de date fixe. Toutefois, elle a toujours lieu un dimanche entre le 22 mars et le 25 avril. Cette année, Pâques aura lieu le dimanche 4 avril. Alors, c’est le moment de jeter votre manteau, chandail et écharpe – et direction les promotions de Pâques sur Keysoff!

Vous pouvez passer la matinée du dimanche de Pâques à l’église, ou vous pouvez passer le petit déjeuner avec votre famille et partir à une chasse aux œufs. Peu importe ce que vous faites à Pâques, c’est sûrement un jour spécial. Vous pouvez aussi célébrer cette journée d’une manière unique en améliorant l’efficacité de votre PC grâce aux bons plans de Pâques sur Keysoff.com.

Offre exclusive pour Pâques : jusqu’à 90% de réduction

Top 1 : Windows 10 Professional 32/64-Bit : 7,21 euros

Idéal pour les petites entreprises ou ceux qui veulent plus de sécurité et de fonctionnalités. Le système d’exploitation le plus récent et le meilleur moins cher que jamais. C’est maintenant.

Top 2 : Office 2019 Professional Plus : 25,21 euros

Des fonctionnalités de présentation avancées, des outils d’analyse de données puissants, et plein d’autres choses. C’est seulement dans Office 2019 ProPlus et seulement sur Windows 10.

Top 3 : Office 2016 Professional Plus : 18,21 euros

Toujours un indispensable, toujours aussi pratique.

Un bon choix pour les petites et moyennes entreprises avec peu d’équipes techniques, mais qui veulent protéger leurs données et y accéder à distance.

Réductions spéciales pour les lecteurs du Journal du Geek

Pour les lecteurs du Journal du Geek nous avons des réductions supplémentaires pour que vous puissiez acheter plus de produits pendant ces promotions des Pâques. Jusqu’à -65%.

60% de réduction avec le code SJK60

65% de réduction avec le code SJK65

45% de discount sur les systèmes d’exploitation

En plus de Windows 10 professionnel, vous pouvez profiter de 45% de réduction sur d’autres versions de l’OS sur Keysoff.com. Par exemple, vous pouvez acheter Windows 10 server, Home ou Entreprise. Pour profiter de la réduction, il faudra utiliser le code SKK45

58% de réduction sur d’autres produits

Keysoff.com vous offre également d’autres réductions sur divers logiciels. Par exemple, vous pouvez vous procurer des logiciels spécifiques comme Access, Visio, et Microsoft Office pour Mac. De plus, il y a des bundle avec des OS + Microsoft Office. Pour profiter des réductions, utilisez le code SKK58.

Fêtez Pâques et profitez de cette vente flash chez Keysoff.com. Profitez des promotions au plus vite.

Comment payer avec PayPal ?

Vous pouvez payer à l’aide de PayPal avec la méthode suivante :

Validez votre panier puis continuez en tant que visiteur (ou créez un compte)

Vous devez ensuite sélectionner les CWalletCo comme méthode par défaut dans l’onglet « Payment information » — cliquez sur « Continue »

Allez ensuite dans « Order Review » sur l’écran de validation et cliquez sur « Place Order ».

Cliquez sur « Choose Payment Method » puis sur « Process Order »

Une fenêtre apparaîtra avec plusieurs méthodes de paiement, vous pouvez maintenant choisir PayPal ou carte de crédit.

Avec Keysoff.com, vous pouvez vous attendre au meilleur service. Peu de temps après avoir passé commande vous recevrez votre clé rapidement et simplement par email. Si vous avez des questions ou le moindre problème, il suffit de contacter le service client. L’équipe est là pour vous aider, envoyez simplement un email à l’adresse : service@keysoff.com ou utilisez le chat en direct.

Cet article est sponsorisé par Keysoff.com.