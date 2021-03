Le casque gaming sans fil Logitech G533 est à seulement 74 euros

Si vous recherchez un casque sans fil pour jouer sur votre ordinateur, avec une très bonne qualité sonore et une solide autonomie, le Logitech G533 est un modèle sur lequel il faut compter. Il est aujourd’hui disponible à 74,99 euros sur Amazon.

Conçu pour répondre présent lors de longues sessions de jeu, le casque Logitech G533 est un modèle sans fil qui n’est pas le plus connu chez Logitech. Pourtant, il ruisselle de qualités. Au lieu d’un prix conseillé de 149 euros, Amazon propose une réduction de 50 %, pour le faire chuter à 74,99 euros. Vous profitez en outre de la qualité du service client, et de délais de livraison très courts.

Le Logitech G533 en détail

Aux alentours de 100 euros, on voit souvent le Logitech G Pro ou le HyperX Cloud 2 voler la vedette. Toutefois, avec des promotions comme aujourd’hui, le Logitech G533 est un candidat au superbe rapport qualité-prix. Il s’agit d’un modèle sans fil compatible avec Windows et Mac, qui a pour ambition de proposer une expérience sonore totalement immersive. La conception a été mûrement réfléchie, et on retrouve des coussinets supra auriculaires qui vous isolent confortablement.

Le casque n’appuie pas sur les oreilles, même au bout de plusieurs heures de jeux. Avec les transducteurs Pro-G 40mm, le son est pur, fidèle, et vous permet de bien localiser les pas ou les bruits d’environnement. Dans certains cas comme CSGO, cela vous confère un avantage certain sur vos adversaires. En outre, ce casque dispose de la technologie DTS Headphone:X et d’un son surround 7.1 ! Cela profitera notamment aux jeux vidéo, mais aussi aux films ou séries que vous pouvez regarder.

Vous aurez le choix entre un mode sans fil et un mode filaire (USB), ce qui n’aura en pratique que peu de différences. L’autonomie est excellente, avec une quinzaine d’heures annoncées par le constructeur Logitech. Casque gaming oblige, il n’y a aucune latence ou déconnexion entre ce casque votre ordinateur. Enfin, on retrouve une petite roulette directement intégrée sur le côté qui vous permet de régler votre volume de manière très simple. Le microphone qui est livré avec ce casque peut se rabattre sur le dessus, et délivre un son de bonne qualité, sans toutefois atteindre niveau d’un microphone sur pied/bras.