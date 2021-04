Conçu pour le gaming, le Lenovo Legion 5 (RTX 3060, Ryzen 5600H) est à 1199 €

Vous souhaitez vous procurer une machine de jeu portable, puissante et de dernière génération ? C’est possible avec le dernier Lenovo Legion 5, ici dans sa variante 15ACH6H. Il dispose de composants haut de gamme dernier cri, ainsi que d’une optimisation poussée. Il est parfait pour un usage gaming comme professionnel. Ce laptop est aujourd’hui disponible à 1199,99 euros.

On le trouve généralement à 1700 euros. Avec sa fiche technique haut de gamme, l’ordinateur portable Lenovo Legion 5 15ACH6H profite aujourd’hui d’une très belle réduction sur son prix initial. Il tombe à 1199,99 euros chez Darty. C’est probablement la meilleure offre du moment sur un ordinateur portable destiné aux jeux vidéo.

Retrouvez le Lenovo Legion à 1199,99 euros chez Darty

Le Lenovo Legion 5 15ACH6H en détail

Pour une durée limitée, Darty applique une offre spéciale sur l’ordinateur Lenovo Legion 5 15ACH6H. Il s’agit d’un modèle de 15,6 pouces, qui déploie une résolution de 1920 × 1080 pixels. Ce dernier est compatible avec la technologie Dolby Atmos pour un plus grand confort visuel, mais aussi pour un son plus net en stéréo. La conception de ce laptop a été optimisée avec un châssis relativement enfin, mais qui parvient tout de même à très bien évacuer la chaleur, le cauchemar de tous les joueurs sur ordinateur portable.

Le principal avantage de cet ordinateur portable, c’est ce qu’il cache sous le capot. En effet, on retrouve des composants derniers cri, notamment en matière de processeur et de carte graphique. Tout est récent, à commencer par le AMD Ryzen 5600H et ses 6 coeurs qui peuvent exécuter de nombreuses applications en simultané avec d’excellentes performances. En plus, on retrouve la carte graphique RTX 3060, louée par la critique et qui peut lancer n’importe quel jeu vidéo dans d’excellentes conditions, que ce soit graphiques ou en termes d’images par seconde. À cela viennent s’ajouter 16 Go de RAM, ainsi qu’un espace de stockage SSD de 512 Go.

Vous l’aurez compris, cet ordinateur portable est un vrai investissement sur le long terme, qui ne risque pas de vous décevoir compte tenu de sa puissance de feu. Toutefois, il est parfaitement adapté pour un usage professionnel. Il pourra lancer toutes les applications de bureautique avec des chargements très courts, se transporte facilement avec son poids de 2,5 kg, et dispose d’une autonomie pouvant grimper jusqu’à 8 heures. La connectique se compose surtout de 6 ports USB et d’une entrée HDMI 2.0. Le Wi-Fi et le Bluetooth 5.0 sont de la partie, tout comme Windows 10.

