Cette petite enceinte portable sans fil Philips chute à 39,99 euros

Elles sont devenues très populaires au fil des dernières années. Les enceintes connectées, facilement transportables, sont les nouveaux compagnons du quotidien. Aujourd’hui, Fnac propose une remise immédiate de 50 % sur le modèle sans fil Bluetooth Philips TAS3505.

Alors qu’elle est habituellement commercialisée à 79,99 euros chez Fnac, l’enceinte connectée, portable et Bluetooth Philips TAS3505 tombe à 39,99 euros. Une très belle réduction pour un produit qui se jumelle facilement à votre téléphone ou ordinateur, et qui délivre un son de bonne qualité malgré un format très compact.

Retrouvez la Philips TAS3505 à 39,99 euros chez Fnac

La Philips TAS3505 en détail

Cette petite enceinte se connecte à n’importe quels périphériques compatibles avec le Bluetooth en quelques instants. Avec une portée sans fil allant jusqu’à 20 m, et une autonomie pouvant grimper jusqu’à 10 heures de musique, elle est particulièrement adaptée aux personnes qui se déplacent régulièrement et qui partent en voyage. Avec un fonctionnement intuitif, elle constitue un bon modèle pour les personnes qui n’ont jamais eu d’enceinte connectée. À noter que la charge complète du haut-parleur Bluetooth s’effectue via un câble USB C et prend 2,5 heures.

Le design rectangulaire de cette enceinte Bluetooth lui permet de délivrer un son riche, avec de bonnes basses et une fidèle reproduction de votre musique. Que ce soit du rock, de l’électronique, du rap ou même du classique, elle ne dénaturera pas l’œuvre en question. Sur la face avant, on retrouve les principaux boutons qui serviront à son fonctionnement : gestion du volume, pause/play ou encore bouton d’alimentation. Enfin, on profitera également de la petite poignée de transport qui est trop souvent oubliée sur les appareils connectés.

La Philips TAS3505 est en mesure de prendre et de raccrocher des appels téléphoniques. L’appairage est automatique après la première fois avec votre périphérique préféré. Enfin, cette petite enceinte connectée est certifiée IPX7, de quoi la rendre étanche !

