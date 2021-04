Ce casque gaming HyperX Cloud PlayStation passe à 49,99 euros

Vous avez une console ou un ordinateur et vous souhaitez vous procurer un bon casque avec microphone pour améliorer votre expérience ? C’est possible à moindre frais avec le casque HyperX qu’on ne présente plus, le Cloud. La version PS4 (qui fonctionne avec un PC) est aujourd’hui disponible à 49,99 euros sur Amazon.

Alors qu’elle est habituellement commercialisée à 60 euros, la version PS4 du casque HyperX Cloud est en promotion sur Amazon. Avec une remise immédiate de 17 %, elle tombe aujourd’hui à 49,99 euros. Un excellent rapport qualité-prix pour un modèle reconnu et qui vous servira fidèlement pendant plusieurs années.

Retrouvez le HyperX Cloud PS4 à 49,99 euros sur Amazon

Le HyperX Cloud PS4 en détail

Ce casque est une version légèrement remaniée et différemment colorée du HyperX Cloud premier du nom. On retrouve ainsi la même conception avec le même design, à savoir un casque circum-aural et fermé qui englobera vos oreilles tout en vous offrant une bonne isolation passive du bruit ambiant. Avec sa réponse en fréquence allant de 15 Hz à 25 000 Hz, et une superbe spatialisation des sons, ce casque est particulièrement adapté pour les joueurs exigeants qui souhaitent repérer les déplacements de leurs ennemis.

Cette déclinaison a été particulièrement adapté aux joueurs PlayStation 4 et désormais PlayStation 5. Il est fourni sous licence Sony Interactive Entertainment Europe et est censé mieux tirer parti de votre console de salon. Fondamentalement parlant il ne devrait pas y avoir énormément de différences, mais la qualité du casque n’est plus à prouver. Les coussinets sont très confortables et ne tiennent pas chaud aux oreilles, vous pouvez garder le casque plusieurs heures de suite sans problème (même avec des lunettes !).

Enfin, ce casque dispose aussi d’un microphone de bonne facture. Sans atteindre la qualité d’un microphone sur bras/pied, il capte et diffuse votre voix de manière claire et limpide. Il profite d’une mousse à réduction de bruit qui l’entoure et qui supprime les bruits parasites, du moins la majeure partie. Que ce soit pour les communications dans les jeux vidéo, sur Discord ou pour un usage professionnel, ce casque est tout indiqué. Petit bonus qui a son importance, le microphone est totalement détachable.

