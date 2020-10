Le 58PUS8545 est tout droit sorti de la gamme 2020 de Philips. Ce modèle 58 pouces tombe sous les 800 euros, toujours avec Ambilight.

La série 8xxx de Philips ne s’appelle plus « The One », mais elle en est le successeur. La gamme s’étend sur de nombreuses diagonales mais c’est aujourd’hui le modèle 58 pouces qui a droit à une jolie promotion à la Fnac et chez Darty : il tombe à 799 euros au lieu de 999.

Le Philips 58PUS8545 en détail

Si elle succède dans l’esprit à la série « The One » numérotée xxPUS7xxx de l’année dernière la gamme 2020, 8xxx donc, de Philips n’en reprend pas le nom. Nom différent, philosophie identique : des TV LCD de gamme supérieure avec toutes les technologies à la mode et Ambilight sur trois côtés.

On trouve donc dans ce 58PUS8545 une dalle LCD très correcte, de 58 pouces capable d’afficher de la 4K / UHD et supportant le HDR10+, HLG, ainsi que Dolby Vision. Le traitement d’image est assurée par le processeur Philips P5, connu notamment pour son upscaling de bonne facture.

Les amateurs de contrastes apprécieront l’intégration du micro dimming pour améliorer lesdits constrastes. La dalle est en revanche cantonnée à 60 Hz, les joueurs devront donc se limiter à ce rafraîchissement. Cela ne pose aucun problème sur les consoles actuelles, les futures pourront toutefois diffuser — en théorie — de la 4K à 120 Hz, il faudra se limiter à 60 sur ce TV.

Comme la plupart des TV Philips de gamme supérieure, le téléviseur est connecté et s’appuie sur l’interface Android TV pour les menus. Elle intègre également Google Cast, vous n’aurez donc plus besoin — ou pas besoin — de Chromecast pour diffuser du contenu de votre smartphone dessus.