Le Oppo Find X2 Néo passe sous la barre des 500 € chez Boulanger

Annoncé le 15 avril 2020, le Oppo Find X2 Néo est aujourd’hui vendu 499 euros seulement chez Boulanger.

Le Oppo Find X2 Néo est un smartphone qui a vraiment tout pour plaire. Que ce soit pour son écran, sa puissance ou ses rendus photographiques, l’entreprise chinoise nous livre ici un très bon modèle. Seulement voilà, le prix était lui aussi relativement premium, et pouvait en rebuter certains. Boulanger le commercialise en revanche aujourd’hui à 499 euros au lieu de 699 euros, soit une réduction de 28 %.

Le Oppo Find X2 Néo en détail

Avec son Find X2 Néo, Oppo nous a proposé un smartphone milieu de gamme avec une fiche technique généreuse. Dans la palette du constructeur chinois, il se situe entre le Oppo Find X2 Lite et le Oppo Find X2 Pro. Avec un bel écran OLED de 6,5 pouces à 90 Hz, il affiche une jolie définition de 2400 x 1080 pixels, bien pratique pour visionner ses contenus multimédias. Son design, sobre et classique, mais toujours aussi efficace, comporte des bords incurvés qui pourront être un plus pour certains.

Le Oppo Find X2 Néo est propulsé par un processeur Snapdragon 765G (compatible 5G) de chez Qualcomm associé à 12 Go de RAM et un stockage généreux de 256 Go. Bref, vous n’aurez aucun problème pour faire tourner la plupart des applications, même gourmandes comme les jeux 3D. Que ce soit pour le travail ou de la simple navigation, ce smartphone est un véritable couteau suisse, agréable en main et qui offre une expérience fluide.

Concernant la photo, le résultat est plutôt réussi : quatre capteurs sont présents au dos de l’appareil, dont un principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Les résultats sont cependant bien meilleurs dans de bonnes conditions d’éclairage.

Pour finir, le Oppo Find X2 Néo est doté d’une batterie de 4030 mAh qui vous garantit une solide autonomie. C’est d’autant plus intéressant puisque le téléphone jouit de la charge rapide Vooc 4.0 qui permet de recharger votre terminal avec une puissance de 30 W.