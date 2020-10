L’enceinte Panasonic avec Google Assistant est à moitié prix sur Cdiscount

L’enceinte Panasonic SC-GA10EG profite de Google Assistant et d’une bonne qualité sonore. Cet assistant vocal est aujourd’hui disponible à seulement 54,80 euros sur Cdiscount.

Les assistants vocaux prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Panasonic n’est pas en reste et propose plusieurs modèles intéressants, dont le SC-GA10EG. On le retrouve aujourd’hui dans une promotion généreuse, à moitié prix. En profitant du code promo au moment de votre commande, l’enceinte Panasonic SC-GA10EG est à 54,80 euros au lieu de 109,61 euros.

Code promo : AFFAIRE50

La Panasonic SC-GA10EG en détail

Avec son enceinte connectée GA10, Panasonic vous permet de profiter d’un son de bonne qualité tout en bénéficiant de l’aide intelligente de Google Assistant. Le son se veut puissant et enveloppant, avec une puissance de 40 W. Pour les basses, on retrouve un boomer de 8 cm en bass-reflex. Côté aigu, l’enceinte propose deux tweeters de 19 mm. Bref, de quoi vous offrir un résultat équilibré et une fidèle retranscription de vos musiques préférées avec une diffusion omnidirectionnelle du son.

L’enceinte GA10 est bien sûr capable de se connecter à tous vos appareils compatibles. Téléphone, tablette, télévision ou ordinateur, vous pourrez faire la jonction avec cette enceinte intelligente par le Bluetooth 4.2 ou le Wi-Fi (2,4/5 GHz). Si vous prenez deux modèles, sachez que le jumelage stéréo est disponible ! Enfin, une entrée auxiliaire jack 3,5 mm a été incluse.

Google Assistant sera capable de répondre à la moindre de vos demandes, que ce soit rappel de rendez-vous, questions diverses ou stream de la musique de votre choix. La technologie Chromecast a également été intégrée à la Panasonic SC-GA10EG. Pour rappel, elle vous permet de diffuser facilement du contenu depuis une centaine d’applications différentes. Vous n’avez qu’à brancher et connecter votre appareil, et vous pourrez streamer en toute liberté votre contenu multimédia.

On appréciera également l’apparence discrète de cette enceinte connectée. Le modèle SC-GA10EG, ici proposé dans son coloris noir est discret et dispose de dimensions relativement compactes (100 x 284 x 100 mm).