[Cyber Monday] Cette Smart TV 40″ de Hisense est à seulement 264 euros

Les fêtes de fin d’année sont souvent synonymes de bonnes affaires. AliExpress propose aujourd’hui une télévision 40 pouces à prix minime, la Hisense 40AE5500F. Elle est disponible à 264 euros.

Si vous souhaitez vous équiper d’une télévision intelligente à un prix contenu, alors cette offre pourrait vous intéresser. La Smart TV Hisense 40AE5500F profite aujourd’hui de plus de 30 % de réduction, faisant chuter son prix de 398 euros à 264 euros. N’oubliez pas d’utiliser le code promotionnel à retrouver ci-dessous.

Code promo : DECSELL15

La Hisense 40AE5500F en détail

Ce téléviseur LED de 40 pouces propose une expérience simple, mais efficace. Sa diagonale affiche une résolution sommaire de 1920 × 1080, soit de la HD classique. C’est notamment suffisant pour une utilisation basique et non exigeante. Elle embarque quelques technologies intéressantes pour améliorer l’expérience, dont le Dolby Audio et un système d’amélioration des couleurs naturelles.

Le principal atout de ce téléviseur, c’est sa dimension smart. Avec son système d’exploitation VIDAA U2.5 développé par le constructeur Hisense, vous retrouverez les principales applications du quotidien. Pour regarder série, Netflix, YouTube et Amazon Prime Video sont notamment à retrouver. Pour y accéder, vous aurez bien entendu une télécommande livrée avec la télévision, mais sachez que l’application Remote Now (Android et iOS) peut vous permettre de tout faire à partir de votre smartphone.

Au-delà, ce téléviseur embarque une connectique classique. On appréciera l’USB qui vous permet de profiter de vos vidéos, musiques ou encore photos préférées directement depuis une clé USB en plug and play. Ce téléviseur est compatible avec les nouvelles consoles, par le biais d’un port HDMI.

À noter que la version 32 pouces de ce modèle est également disponible et profite de la même remise via le code promotionnel. On la retrouve cette fois à 184 euros au lieu de 284 euros.