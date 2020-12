[Cyber Monday] La montre connectée Honor Watch GS Pro chute à 153 euros !

Dévoilée lors de l’IFA cette année, la montre connectée Honor Watch GS Pro tombe à 153 euros (au lieu de 249,99 euros) chez Aliexpress avec le code DECSELL8 ! Expédition gratuite et rapide.

La HONOR Watch GS Pro : Une montre de plein air robuste, conçue pour les aventuriers urbains !

Une batterie exceptionnelle avec 25 jours d’autonomie

La HONOR Watch GS Pro est alimentée par le chipset Kirin A1 qui permet une gestion intelligente de l’énergie, permettant à la smartwatch d’économiser de la batterie et de maximiser le temps d’utilisation. Dans des scénarios d’utilisation classique, la montre peut fonctionner jusqu’à 25 jours avec une seule charge complète. Pour les utilisateurs qui mènent un style de vie plus actif, la HONOR Watch GS Pro peut encore se targuer d’une autonomie de 48 heures en mode GPS et d’une autonomie de 100 heures en mode économie d’énergie et GPS. La HONOR Watch GS Pro se recharge entièrement en moins de 2 heures.

Une montre robuste pour l’extérieur

La HONOR Watch GS Pro est solide, sophistiquée et confortable au poignet. Son cadran rond, cerclé d’un anneau de métal, est entouré d’un cadran en acier inoxydable. La smartwatch est dotée d’un écran rond AMOLED de 1,39 pouces qui peut s’adapter à différents niveaux de luminosité et faciliter ainsi l’utilisation en extérieure. De plus, elle est fournie avec une variété de cadrans animés préinstallés spécialement conçus pour tous.

La HONOR Watch GS Pro a passé avec succès non moins de 14 tests de qualité MIL-STD-810G comme des tests de température, d’humidité ou de secousses par exemple afin de simuler des conditions extérieures extrêmes. Que vous fassiez du trekking en montagne ou du cross-country, la HONOR Watch GS Pro promet de résister aux environnements les plus difficiles.

Des fonctionnalités de suivi et d’alerte météorologique

Non seulement la HONOR Watch GS Pro est très élégante au poignet, mais elle est aussi très fonctionnelle. Soutenue par un double système GPS de haute précision, la montre permet aux utilisateurs d’enregistrer leurs itinéraires et d’activer plus tard la fonction « Route Back » s’ils souhaitent revenir sur leurs pas.

Outre la randonnée et l’escalade, la HONOR Watch GS Pro dispose également de plus de 100 modes d’entraînement. On compte notamment la natation, le triathlon, la course à pied, le cyclisme, le rameur et le trail. Il existe également des modes “ski” récemment lancés qui présentent diverses fonctions telles que le snowboard et le ski de fond.

La HONOR Watch GS Pro peut prévoir les changements météorologiques et envoyer des alertes si un temps violent s’annonce. Elle envoie également des rappels sur les horaires du lever et du coucher du soleil, les horaires des marées afin que les utilisateurs ne se retrouvent jamais surpris ou en situation de difficulté.