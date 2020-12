[Cyber Monday] Le casque gaming sans fil SteelSeries Arctis 7 est à 149€

L’édition 2019 du casque SteelSeries Arctis 7, sans fil et à destination des joueurs, est en promotion sur Amazon. On le trouve à 149,95 euros.

À l’occasion du Cyber Monday, le casque SteelSeries Arctis 7 profite d’une remise de 17 % sur son prix conseillé. On le trouve sur Amazon à 149,95 euros au lieu de 179,99 euros. L’Arctis 7 a été élu meilleur casque de jeu sans fil par la rédaction du site PC Gamer.

Le SteelSeries Arctis 7 en détail

Conçu pour les joueurs exigeants, ce casque sans fil a été élaboré avec soin par SteelSeries. Le constructeur l’a doté d’une connexion 2,4 GHz ce qui vous offre une stabilité sans faille et avec une très faible latence dans les jeux vidéo. Ce modèle est bien construit et offre une forme circum-aurale qui englobe vos oreilles, un point fort pour l’immersion puisque vous êtes plongé dans l’univers de vos jeux préférés. En outre, on trouve un bandeau de suspension qui s’adapte à votre forme de tête.

La qualité sonore est de qualité et le Arctis 7 diffuse votre son virtuellement à 360°. L’autre point fort du casque est son micro, le meilleur du marché selon son constructeur. Il est bidirectionnel Clearcast et certifié par Discord. Il est accompagné d’un réducteur de bruit, parfait pour discuter en jeu ou streamer vos sessions sur Twitch.

Quant à l’autonomie, le Arctis 7 dispose une batterie lui conférant jusqu’à 24 heures d’utilisation. C’est largement suffisant pour ne pas avoir à le recharger entre chaque session. La portée du sans-fil est de 12 mètres. Le modèle est bien sûr compatible avec le logiciel SteelSeries Engine 3, qui vous permet de régler votre audio selon vos préférences.