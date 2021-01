Bons plans Dernier jour pour vous offrir le Xiaomi Mi 10 Lite 5G à 249 euros

Offres, Bons plans Par Benjamin Cabiron le 04 janvier 2021 à 15h56

Actuellement, le Xiaomi Mi 10 Lite est le smartphone compatible 5G d’entrée de gamme le plus abordable et le plus intéressant. Il est aujourd’hui proposé par Cdiscount à 249 euros après une offre de remboursement valable pour la dernière fois ce 4 janvier.

Comme souvent, ce sont les produits de Xiaomi qui proposent un rapport qualité-prix optimal. Le Xiaomi Mi 10 Lite est d’autant plus intéressant lorsqu’il profite d’une remise de 100 euros comme c’est le cas aujourd’hui chez Cdiscount. Au lieu de 399 euros, on le retrouve actuellement à 299 euros, puis il tombe à 249 euros après prise en compte de l’offre de remboursement de 50 euros. Il faudra toutefois être rapide pour en profiter puisqu’elle se termine ce lundi 4 janvier. Retrouvez le Xiaomi Mi 10 Lite 5G à 249 euros (après ODR) chez Cdiscount Le Xiaomi Mi 10 Lite 5G en détail Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version allégée du Mi 10 de Xiaomi. Toutefois, le constructeur chinois livre ici un produit très intéressant avec une fiche technique bien affinée. Le smartphone offre un écran AMOLED de 6,57 pouces (définition 2400 x 1080 pixels) et borderless. Sans être au niveau d’un téléphone très haut de gamme, ce modèle a le mérite de proposer une expérience visuelle agréable, notamment pour regarder des films et des séries. Le point fort du Mi 10 Lite 5G, c’est surtout son quadruple capteur photo (48 + 8 + 2 + 2 MP) à l’arrière. Difficile de trouver mieux pour un prix aussi contenu. À l’avant, un capteur frontal de 16 MP permet de réaliser des selfies nets. Ce téléphone est capable de réaliser des vidéos en 4K à 30 images par seconde ou en slow motion à 120 images par seconde. Pour la photographie, les modes classiques comme le macro, l’ultra grand-angle ou le mode portrait sont bien sûr de la partie. Sous le capot, le téléphone de Xiaomi est équipé du Snapdragon 765G. Parfait pour le gaming, on ne présente plus sa puissance qui permet de faire tourner n’importe quel jeu ou application gourmande sans broncher. Il est complété par 6 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage interne. En outre, la puce rend ce téléphone déjà compatible avec la 5G, qui se déploie depuis la fin d’année 2020 en France. L’autonomie du téléphone est également assez robuste puisqu’on retrouve une batterie de 4160 mAh. Elle est sublimée par une optimisation de l’OS, qui permet de tenir 2 jours en utilisation normale. Enfin, elle est compatible avec la charge rapide (20 W). Retrouvez le Xiaomi Mi 10 Lite 5G à 249 euros (après ODR) chez Cdiscount