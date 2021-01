L’aspirateur-robot Ecovacs Ozmo 920 est à 369 euros sur Amazon

L’un de nos aspirateurs-robot préféré est à bon prix sur Amazon. L’Ecovacs Ozmo 920 tombe à 369,98 euros grâce à un coupon de 50 euros chez le marchand.

L’Ecovacs OZMO920 est un aspirateur-robot qui nous a franchement convaincu lors de notre test et vous le trouverez aujourd’hui à un bon prix sur Amazon : 369,98 euros grâce au coupon de 50 euros proposé chez le marchand. Pensez à bien cocher la case avant de l’ajouter au panier pour profiter de la réduction. Si on l’a déjà vu moins cher sur certaines plateformes chinoises, il est ici expédié par Amazon avec des délais plus courts.

Le Ecovacs OZMO920 en détail

L’Ecovacs OZMO920 est un aspirateur-robot très complet. Il propose non seulement la fonctionnalité d’aspirateur classique, mais intègre également une fonction serpillère assez pratique. Rassurez-vous, si cela ne vous intéresse pas, vous pourrez l’enlever et vous en servir comme un robot aspirateur traditionnel.

Il embarque tous les capteurs importants pour se repérer dans votre logement, avec notamment un télémètre laser qui va lui permettre de cartographier avec précision votre maison ou appartement. Il connaîtra ainsi parfaitement l’emplacement des meubles pourra bien aspirer autour. L’avantage d’avoir une cartographie complète est aussi de pouvoir l’envoyer uniquement dans certaines zones comme la cuisine, par exemple, où les saletés s’accumulent plus vite.

Pour ce qui est de l’autonomie, le constructeur l’estime à 110 minutes avant de nécessiter un retour au socle. Pour une recharge complète, compter environ 4 heures. C’est légèrement moins que le Ozmo 950, mais tout de même suffisant pour nettoyer un logement d’environ 100 m².

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du Ecovacs OZMO 920.