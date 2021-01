Le casque à réduction de bruit Sony WHCH700NH à seulement 79 euros

Cdiscount propose aujourd’hui une jolie promotion sur le casque à réduction de bruit, le Sony WHCH700NH. Ce modèle au bon rapport qualité-prix est proposé à seulement 79,99 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un casque Bluetooth de qualité, disposant d’une bonne réduction de bruit, le tout à un tarif minimal, alors ce modèle pourrait vous plaire. Capable de s’adapter à votre morphologie, le Sony WHCH700NH est actuellement disponible à 79,99 euros au lieu de 108 euros.

Le Sony WHCH700NH en détail

Sans être au niveau des casques haut de gamme avec une technologie de réduction de bruit active comme le AirPods Max ou Sony WH-1000XM4, ce modèle se montre assez convaincant dans le domaine. Il vous permet de vous couper des bruits ambiants en un clic grâce un bouton NC. Pour ce faire, il s’appuie notamment sur des micros présents sur les oreillettes.

Le design de ce casque Bluetooth vous offre par ailleurs la possibilité de passer des appels, ou bien de communiquer avec l’Assistant Google ainsi qu’Alexa en une fraction de seconde. Que ce soit pour contrôler votre musique, pour rechercher une information sur le Web ou pour consulter la météo, tout est facilement accessible et bien conçu.

Ce casque Bluetooth, signé Sony, est équipé de diaphragmes de 40 mm. Cela vous offre un son riche, détaillé, qui est par ailleurs amélioré par la technologie DSEE. Alors même que la totalité des sons que vous écoutez est d’ordinaire compressée, cette technologie vous permet d’en tirer un meilleur rendu sonore. On appréciera également la puce NFC qui permet un appareillage facilité en Bluetooth.

Enfin, ce casque n’est pas en reste quand on en vient à l’autonomie. Le constructeur japonais annonce 35 heures pour une utilisation standard. Le WHCH700NH est par ailleurs compatible avec la charge rapide, qui vous permet de gagner une heure d’écoute en seulement 10 minutes sur secteur.

Pour aller plus loin…

Si vous avez la possibilité d’investir une vingtaine d’euros supplémentaires, notez que le Sony WH-CH710N est disponible à 99,99 euros au lieu de 150 euros chez Amazon. Il propose un design plus épuré, avec une conception plus haut de gamme et une meilleure qualité d’écoute. À la différence du WHCH700NH, il est équipé avec des diaphragmes de 30 mm.