Économisez 210 euros sur ce TV LG OLED UHD 4K de 55 pouces

C’est les soldes, l’occasion de profiter de jolies réductions sur des produits technologiques de hautes valeurs. Aujourd’hui, Cdiscount propose le TV LG OLED55B9S à 1139 euros. Il est livré gratuitement par Cdiscount.

Après les annonces du CES 2021, les marchands en profitent pour écouler les stocks de 2020. Pour les amoureux de la qualité d’image, les dalles OLED représentent souvent le Graal. Cdiscount propose actuellement une réduction de 210 euros sur un exemple du genre, le LG OLED55B9S. Il est commercialisé à 1139 euros au lieu de 1349,76 euros.

Le LG OLED55B9S en détail

Le B9S de LG est un téléviseur offrant une qualité d’image très réussie, notamment avec sa dalle OLED et qui propose donc des contrastes infinis, largement supérieurs à une dalle LED. On retrouve une résolution 4K UHD de 3840 x 2160, compatible avec un tas de technologies : HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR Effect, Cinema HDR, Dolby Vision IQ. Ces dernières auront principalement pour but d’améliorer les contrastes et les couleurs, de façon à profiter au mieux de votre expérience audiovisuelle.

Pour les joueurs, sachez que cette télévision embarque le Variable Refresh Rate (VRR) qui permet de faire varier la fréquence en fonction de la disponibilité de la source. Ce téléviseur accepte les flux 4K haute fréquence avec son entrée numérique à 120 Hz. Ce modèle OLED offre bien sûr un entrée HDMI 2.1 qui est idéale si vous souhaitez profiter de votre console nouvelle génération.

Pour ce qui est de la navigation, le LG OLED55B9S est sans surprise une Smart TV. On retrouve le système d’exploitation WebOS 4.5 / ThinQ AI qui est toujours aussi pratique d’utilisation. Vous pourrez également vous servir de Google Assistant ou d’Alexa pour vous passer de votre télécommande et tout commander directement avec votre voix. Même si vous pourrez installer les applications de votre choix, notez que les plus populaires sont déjà préinstallées, comme Netflix ou Amazon Prime Video.

Enfin, la connectique de ce téléviseur est complète. Il est muni de 4 entrées HDMI 2.1, une prise casque stéréo, une entrée optique numérique et 3x USB 2.0. En outre, vous pourrez l’utiliser en Wi-Fi ou en Ethernet, et il est équipé d’une connexion Bluetooth 5.0. Du reste, notez que ce modèle est compatible avec AirPlay 2 d’Apple et Miracast.

Suivre les soldes d’hiver 2021 sur le Journal du Geek

À partir du 20 janvier, le JDG fait les soldes. Nous serons sur le pont pour vous proposer les meilleures offres des soldes d’hiver 2021, sélectionnées avec amour et uniquement celles qui en valent la peine. Offres individuelles, sélections thématiques, grand récapitulatif… nous ferons en sorte que vous ne ratiez rien de ces bons plans de début d’année.

Pour une vision d’ensemble, nous vous recommandons notre sélection des meilleures offres des soldes d’hiver 2021. Vous pouvez également suivre l’actualité des offres et bons plans des soldes sur le compte Twitter du Journal du Geek, notre compte dédié uniquement aux bons plans Jdugeekdeals, ou encore la page Facebook. Enfin, vous pourrez également retrouver dans les offres dans notre « hub » dédié aux soldes.