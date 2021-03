Économisez 300 € sur cet ordinateur surpuissant et taillé pour l’avenir (i7-10750H, RTX 3060)

Dans le secteur des ordinateurs portables pour les joueurs exigeants, MSI est une valeur sûre. Le constructeur propose déjà des ordinateurs portables avec les derniers composants disponibles sur le marché, qui promettent de faire tourner les nouveaux jeux dans les meilleures conditions. Aujourd’hui, le modèle GF75 Thin 10UEK-032XFR est à 1399,99 euros.

Pour une durée limitée, Rue du Commerce propose un rabais de 18 % sur un ordinateur très haut de gamme, conçu pour les jeux vidéo actuels et futurs. Habituellement commercialisé à 1699,99 euros, son tarif diminue à 1399,99 euros. Il embarque une fiche technique dernier cri et un tas d’autres qualités.

Le MSI GF75 Thin 10UEK-032XFR en détail

Ce PC portable a pour mission de délivrer une excellente expérience dans les jeux vidéo, en déplacement comme à domicile. On trouve en conséquence un écran grand format de 17,3 pouces, bâti sur une dalle IPS qui promet une remarquable réactivité et des couleurs bien rendues. En plus des angles de vision de haute volée, on retrouve une résolution de 1920 × 1080 pixels, et surtout un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Que ce soit pour de la bureautique ou dans les jeux vidéo, la fluidité est au rendez-vous.

Mais c’est véritablement sous le capot que cet ordinateur portable tire son épingle du jeu. Le constructeur MSI l’a armé des derniers composants parus, avec notamment un processeur i7-10750H de 10e génération et d’une carte graphique RTX 3060 Max-Q. Tout cela est accompagné par 16 Go de RAM en 3200 MHz ainsi qu’un SSD NVMe pour faire tourner les derniers titres avec les meilleurs paramètres graphiques. Pour les jeux vidéo moins gourmands, on pourra pleinement profiter des 144 Hz, bien pratiques pour les phases d’action nerveuses.

Ce modèle d’ordinateur portable ne fait pas l’erreur de nombreux concurrents, en proposant ici deux disques de stockage, avec un SSD M2 NVMe de 256 Go pour installer votre système d’exploitation ainsi que les principales applications. Il est accompagné par un disque dur classique de 1 To pour du stockage plus conventionnel : films, photographies, ou applications moins gourmandes.

Du reste, on retrouve 2 haut-parleurs de 2 W compatibles norme High-Res Audio, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.1, une webcam en haute définition et un clavier à rétroéclairage LED RGB touche par touche. L’ordinateur n’est pas livré avec un système d’exportation, ainsi il vous appartiendra de choisir entre Linux et Windows.