Orange casse les prix de son forfait 70 Go qui chute à 9,99 par mois

La bataille des forfaits mobile se poursuit sur le marché français. Orange décide aujourd’hui d’avancer ses pions en cassant le tarif de son offre de 70 Go. Pendant une durée limitée, vous pouvez y souscrire pendant un an à 9,99 euros par mois.

Alors qu’il est habituellement commercialisé à 34,99 euros par mois, le forfait de 70 Go d’Orange bénéficie maintenant d’une belle ristourne si vous y souscrivez avant le 24 avril 2021. En vous engageant sur 12 mois, vous profitez d’une remise mensuelle de 25 euros sur le meilleur réseau de France. Il tombe ainsi à 9,99 euros par mois pendant 12 mois.

Le forfait Orange 70 Go en détail

Dans le détail ce forfait Orange inclut :

Appels/SMS/MMS illimité en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France

70 Go de données en France et en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre

Engagement sur 12 mois

Pour rappel, Orange est considéré par l’Arcep (le gendarme des données mobiles) comme le meilleur réseau du territoire français. Vous profitez ainsi des infrastructures bien rodées, fiables et qui sont déjà pratiquées par des millions de personnes en France. Que ce soit pour de la 4G, de la 3G ou pour les communications téléphoniques, vous ne pouvez rêver mieux.

Le gros atout de ce forfait, surtout sa grande enveloppe de données mobiles. Avec 70 Go, vous pouvez sans problème regarder des séries sur des services de streaming avec vos données mobiles, télécharger des jeux vidéo, faire votre navigation Internet, et ce au quotidien. Si vous dépassez votre plafond de 70 Go, vous ne serez pas surtaxé avec leur forfait, puisque le débit sera simplement réduit au-delà.

Pour les personnes qui partent à l’étranger, ou qui sont régulièrement en déplacement, sachez que ce forfait est certainement le plus polyvalent qui existe actuellement à ce tarif. En effet, alors que les concurrents ont pour habitude de proposer seulement 5 à 15 Go de données mobiles à l’étranger, Orange délocalise l’entièreté de ses 70 Go dans les pays européens, les DOM, la Suisse et Andorre. Cela permet de conserver ses habitudes de consommation, que vous soyez à domicile ou en déplacement. De plus, vous n’aurez pas à repasser à la caisse chez un autre opérateur étranger.

Du reste, le forfait mobile Orange est très complet, en vous offrant les SMS, les MMS ainsi que les appels illimités en France, ainsi que depuis les zones Europe, DOM, la Suisse et Andorre. De quoi avoir l’esprit tranquille en toutes circonstances.

Du côté de la facturation, vous devrez commander une carte SIM au prix unique de 10 euros, qui vous sera envoyée par voie postale quelques jours après la validation complète de votre dossier. À la différence de la majorité des forfaits mobiles en promotion, celui-ci comprend un engagement sur 12 mois, sur la durée totale de l’offre. Vous paierez donc 9,99 euros par mois pendant cette période, puis vous aurez le choix de vous désinscrire, ou de continuer avec le même forfait, qui passera toutefois à 34,99 euros par mois. Ce bon plan expirera le 24 avril 2021.

Les offres et promotions de forfaits mobile, ce n’est pas ce qui manque et c’est tant mieux : nous n’avons ni les mêmes besoins, ni les mêmes exigences et ni le même budget. Certains recherchent le tarif le plus bas coûte que coûte, d’autres un maximum de données mobiles, un forfait sans engagement, limité pour les plus jeunes, la possibilité de s’offrir un nouveau smartphone… Pour trouver chaussure à son pied, il reste indispensable de passer par la case : de quoi ai-je réellement besoin et quelles sont mes limites financières ?