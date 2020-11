Bons plans Économisez plus de 300 euros sur la barre de son Sony HT-ZF9

La barre de son HT-ZF9 de Sony est en ce moment proposée à seulement 499 euros par Boulanger.

Si vous n’êtes pas satisfaits par le son de votre téléviseur, vous pourriez être tenté d’y ajouter celui de la barre de son HTZF9 de Sony. Cette dernière profite, jusqu’au 26 décembre inclus, d’une jolie promotion. Au lieu de débourser 799 euros, elle passe à 499 euros.

La barre de son Sony HT-ZF9 en détail

Saluée par la critique, cette barre de son offre 3 haut-parleurs sur un mètre de long pour seulement 6,4 cm d’épaisseur. L’intérêt est que le son (Surround 7.1.2) projeté est vertical, et se propage tout autour de vous pour une meilleure immersion. L’ensemble délivre une puissance totale de 400 Watts RMS. La Sony HT-ZF9 donne accès aux derniers formats audio cinéma comme Dolby Atmos et DTS:X, idéal pour vous accompagner au mieux pendant vos séances de cinéma à la maison.

À cela s’ajoute un caisson de basse (sans fil) aux performances solides, qui vous permet d’obtenir une très bonne immersion dans les jeux vidéo, par exemple. En outre, la barre de son propose nativement plusieurs modes sonores selon votre usage : cinéma, sport, actualité, musique, ou encore jeu, ce dernier étant élaboré par les développeurs de PlayStation !

Enfin, la barre de son n’est pas en manque de connectivité. On retrouve d’abord la compatibilité Bluetooth (pour la connecter à votre téléviseur) et Wi-Fi, ce qui vous permet d’utiliser votre téléphone afin de lancer vos musiques préférées. Toutefois, l’ensemble a été pensé pour fonctionner en coordination avec Google Home. Ainsi, il est donc possible de profiter de l’Assistant Google ainsi que de la fonction Chromecast. Pour rappel, cette dernière vous permet de diffuser vos contenus préférés en streaming sur votre téléviseur.