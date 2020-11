Cet écran PC Gamer 24 pouces 144 Hz est à seulement 137,99 euros

Cdiscount propose aujourd’hui une réduction sur l’écran gamer AOC G2490VXA. Il est disponible à 137,99 euros.

Pour celles et ceux qui recherchent un écran gaming en Full HD avec de bonnes spécifications à moindre coût, alors cette offre Cdiscount pourrait vous intéresser. Cet écran 24 pouces est aujourd’hui proposé à 137,99 euros, soit 89 euros d’économies par rapport au prix recommandé de 227,12 euros.

L’écran AOC G2490VXA en détail

Le AOC G2490VXA est un écran LCD de 24 pouces destiné aux gamers qui cherchent à s’équiper à moindre coût. Dessus, on retrouve une définition FHD (1920 × 1080) avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de seulement 1 ms. Si vous jouez à des jeux très réactifs et qui ont besoin de fluidité comme CSGO ou Call of Duty, alors vous profiterez pleinement de cette fréquence. À condition aussi de posséder une machine capable de délivrer autant d’images par seconde.

Cet écran de 24 pouces embarque également quelques fonctionnalités intéressantes, notamment le FreeSync Premium d’AMD qui permet un jeu fluide, sans déchirure et sans saccades. Également, la fonction LFC vous permet de supprimer le risque de saccades dans le cas où la fréquence d’image chute en dessous de la fréquence de rafraîchissement minimale pour FreeSync. Enfin, on trouve le mode Shadow Control qui assure un meilleur éclaircissement des zones sombres sur votre écran, sans impacter les éléments plus clairs.

En outre, ce moniteur embarque 2 haut-parleurs de 2 W, dispose d’une période de garantie de 3 ans, et embarque une connectique classique : une prise casque, un port HDMI et un DisplayPort (mode DisplayPort 1.2). Cdiscount propose également une livraison gratuite.