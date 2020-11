Le casque gaming sans fil Asus Rog Strix Go 2.4 tombe à 142 euros

Performant et pratique, le casque sans fil Asus Rog Strix Go 2.4 GHz est aujourd’hui disponible sur Amazon à seulement 142,13 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un casque gaming sans fil, offrant un bon son et quelques technologies pratiques, le Asus Rog Strix Go 2.4 profite aujourd’hui d’une jolie promotion. On le trouve à seulement 142,13 euros au lieu de 199,99 euros, prix conseillé sur Amazon.

Le Asus Rog Strix Go 2.4 en détail

La gamme ROG d’Asus est destinée aux joueurs exigeants, et le ce casque sans fil Asus Rog Strix Go 2.4 ne fait pas exception à la règle. Le constructeur fait le choix de proposer du sans fil avec l’utilisation d’une connexion à 2,4 GHz. Ce n’est donc pas une connexion en Bluetooth, ce qui permet de ne pas limiter drastiquement la latence audio quand vous êtes en pleine partie. Pour ce faire, le périphérique passe par l’utilisation d’un dongle USB C, qui est compatible avec la Nintendo Switch en mode portable, votre PS4, PS5, Xbox Series X ou encore ou votre Mac.

Ce casque supra auriculaire repose sur des haut-parleurs de 40 mm, accompagnés par des coussinets en mousse de type mémoire de forme. La connectivité du casque est plutôt complète puisque on retrouve aussi un port jack qui permet de l’utiliser avec n’importe quel appareil doté d’une sortie de ce type et de le brancher à votre manette de Xbox par exemple.

Le micro, déporté sur le côté, vous permet de communiquer très clairement avec vos coéquipiers en jeu. Le constructeur Asus y a d’ailleurs ajouté une intelligence artificielle afin de réduire au maximum les bruits environnants et vous offrir une entrée vocale très propre. D’ailleurs, même si vous retirez le microphone principal, un autre, bien plus discret, vous permet de communiquer même en déplacement.

Ce casque se veut ultra mobile, notamment via son poids plume de seulement 290 g, mais aussi par son autonomie très correcte : 25 heures d’autonomie en charge complète, et un chargement rapide pour 3 heures d’utilisation en seulement 15 minutes (via USB C). De plus, avec son design sobre, il est tout à fait possible de l’utiliser en extérieur.

