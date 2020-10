Forte baisse pour les écouteurs sans-fil AirDots Pro 2SE de Xiaomi à 27 euros

Gearbest commercialise les écouteurs intra sans-fil AirDots Pro 2SE de Xiaomi au prix de 27 euros ! Offre limitée, livraison lente depuis la Chine.

Les AirDots Pro 2SE sont compatibles sous iOS, Android. Chaque écouteur pèse 4,5 grammes, est certifié IPX4 (contre les projections) et peut être utilisé indépendamment. Ils profitent également de la transmission synchrone binaurale, réduisant efficacement le retard sonore, d’un contrôle tactile, ils s’éteignent tout seuls s’ils ne sont pas utilisés dans votre oreille après 30 minutes et détectent même via un capteur infrarouge si vous les portez ou pas. Le son transite via des haut-parleurs de 14.2mm en néodyme et un diaphragme en titane améliore la réponse en fréquence. Xiaomi annonce que l’autonomie se situe aux alentours de 5 heures et que le boitier de rangement, compatible avec la charge rapide (1h), permet de le recharger pour 20 heures supplémentaires.

