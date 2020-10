Le POCO X3 NFC (6+64Go) est actuellement à 209 euros

Dévoilé il y a peu de temps, le POCO X3 NFC est disponible au prix de 209 euros la version 64+6Go chez eBay (contre 229,90 euros) ! Expédition rapide et gratuite.

Le POCO X3 NFC est un smartphone milieu de gamme qui embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 732G, le nouveau SoC du fondeur américain. A ses côtés on retrouve un écran IPS Dot Display de 6,67″ avec une définition Full HD+ (1080×2400) et surtout un taux de rafraîchissement de 120Hz, 6 Go de RAM et une capacité de 64 ou 128 Go (+ un port microSD).

Au dos, on retrouve un bloc optique avec quatre appareil photo : un capteur principal Sony IMX682, 64 Mégapixels, F1.89, un capteur ultra grand-angle de 13 Mégapixels, 119°, F2.2, un capteur macro de 2 Mégapixels F/2.4 et un capteur de Profondeur de Champ de 2 Mégapixels, F/2.4. La caméra frontal est quant à elle équipée d’un capteur grand angle de 20 Mégapixels, F2.2.

Le POCO X3 NFC à un poids de 215g pour des dimensions de 163,3 x 76,8 x 9,4 mm, il est également équipé d’une grosse batterie de 5160 mAh avec de la charge rapide en 33W. Enfin, il tourne sous MIUI 12 pour Poco basé sous Android 10.

