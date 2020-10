Voici notre sélection de 10 costumes gonflables pour Halloween !

Si vous souhaitez apporter un peu de fantaisie pour Halloween, pourquoi ne pas choisir un costume gonflable ? Voici notre sélection !

Plus réussit et pratique à mettre et à enlever, ce type de costume se gonfle(en quelques minutes) grâce à une petit pompe interne équipée d’un ventilateur puissant et d’une batterie (nécessite 4 piles AA 1,5 V) qui se fixe ensuite à votre vêtement. Idéal pour Halloween notamment, ces costumes seront attirer le regard et les rires. Vous pouvez bouger facilement et aller où vous le souhaitez sans être gêné. En général, il n’y a qu’une seule taille adulte (140cm-190cm) mais cela certains modèles sont disponibles pour les enfants.

1/ L’indémodable squelette de T-Rex

Costume gonflable géant de squelette de T-Rex – Taille Unique

2/ Le Docteur Gonflable avec un bout de corps humain

Bodysocks® Déguisement Docteur Gonflable Adulte

3/ La Faucheuse accompagnée

Déguisement Gonflable Faucheuse | Costume Insolite Halloween | Original | Qualité Premium | Taille Adulte | Polyester | Agréable à Porter | Résistant ...

4/ Le Clown sanginaire

Déguisement Gonflable Clown | Costume Insolite | Qualité Premium | Taille Adulte | Polyester | Agréable à Porter | Résistant | Système de Gonflage Inc ...

5/ Le Squelette

Bodysocks® Déguisement Squelette Gonflable Adulte

6/ Le requin qui a avalé une personne

thematys Costume de Requin Gonflable - Costume d'air Gonflable pour Adultes 165cm-185cm - Parfait pour Carnaval, Enterrement de Vie de garçon ou Hallo ...

7/ La Sorcière

Widmann 75043 sorcière Gonflable, décorations

8/ La citrouille

Costume de déguisement Dragon chevauche moi gonflable pour adultes, Citrouille, One Size

9/ L’alien

JASHKE ET Alien Costume Gonflable Déguisements De Noël Costumes Vêtements de fête pour Adulte

10/ La faucheuse

Morph Gonflable Costume, Homme, MISK, Squelette Adultes, Taille Unique

BONUS

Jabba Le Hutt

Rubies Déguisement Adulte Star Wars Costume de Jabba Le Hutt Gonflable – Taille Unique

Pikachu

Costume Cosplay gonflable pour enfants adultes Pikachu Halloween Nouveau costume de robe de soirée déguisée jaune Pikachu pour enfants adultes avec so ...

La licorne