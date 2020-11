Écran 144 Hz, casque, souris, clavier… ce bundle gamer est à prix cassé

Rue du Commerce propose aujourd’hui un bundle complet pour les gamers. On retrouve ainsi un écran Samsung C24RG50FQU ainsi que le Pack The G-Lab Argon à seulement 176,69 euros.

Mise à jour le 03/11 : l’offre n’est plus disponible. Le prix du bundle est désormais de 199 euros. C’est une réduction plus modeste, mais une réduction toujours.

Pour les personnes qui cherchent à s’équiper rapidement et à moindres frais pour jouer sur son ordinateur, cette promotion devrait vous intéresser. C’est l’occasion de s’offrir un écran 144 Hz ainsi qu’un kit complet d’équipements à 176,69 euros, au lieu de 210 euros.

L’écran Samsung C24RG50FQU en détail

Ce bundle spécial gaming s’articule autour d’un écran Samsung C24RG50FQU. D’une résolution Full HD, ce moniteur incurvé de 23,5 pouces en 144 Hz vous promet une bonne richesse des couleurs avec son contraste dynamique Mega DCR (natif 3000:1). Le rendu de l’image s’appuie notamment sur 16,7 millions de couleurs différentes, et plusieurs technologies intéressantes ont été intégrées comme l’AMD Freesync. Elle permet en particulier de mettre un terme aux saccades et aux images déchirées. Le temps de réponse de 4 ms est suffisant pour un joueur régulier, qui profitera d’ailleurs de plusieurs modes de jeux dédiés : mode « Jeu », mode « Low Imput Lag » et même une fonction Virtual Aim Point qui peut toujours servir dans certains titres.

Pour un meilleur confort d’utilisation, Samsung a doté cet écran des fonctions Eye Saver Mode et Flicker Free. La première vous offre un système de réduction de la lumière bleue afin de prévenir votre fatigue visuelle, et la seconde vous protège de la tension constante causée par les écrans vacillants. Tout a été pensé pour obtenir une expérience optique plus immersive et agréable. Enfin, la connectique est assurée par des entrées HDMI 1.4 et DisplayPort 1.2. À noter que vous pouvez également vous procurer l’écran seul à un prix de 157,17 euros.

Le Pack The G-Lab Argon en détail

Ce pack gaming embarque, en plus de l’écran, le bundle The G-Lab Argon. On retrouve d’abord un clavier KEYZ 120, rétro éclairé en RGB, avec 6 touches anti-ghosting. Vous pouvez alors appuyer simultanément sur plusieurs touches sans provoquer d’erreurs d’interprétation. Cela est particulièrement utile dans un jeu vidéo pour effectuer des combos, notamment pour les titres de combat.

De son côté, la souris KULT110 se présente sous une forme bien connue des modèles gaming. L’ergonomie est assurée, et le tout propose six boutons que vous pourrez paramétrer. Là encore, on trouve un éclairage RGB. Sa sensibilité, elle, plafonne à 3200 DPI. Elle est accompagnée par un tapis de souris rudimentaire, qui s’avère toutefois bien pratique avec sa gomme antidérapante. Ses dimensions, assez classiques, sont de 30 x 23,5 x 0,3 cm.

Enfin, le pack The G-Lab Argon inclut un casque KORP100. Ce n’est clairement pas le meilleur modèle du marché, mais il peut rendre de bons services avec ses deux transducteur supra auriculaires et son système X-Tra Bass pour amplifier le son. Pour vos communications en jeu, sur Skype ou Discord, un micro ajustable est intégré sur le côté gauche.