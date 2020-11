Hasard du calendrier ou non, Amazon propose aujourd’hui une réduction de 25 euros sur sa liseuse Kindle. Idéal pour acheter facilement des livres pendant le confinement.

Puisqu’il n’est désormais — presque — plus possible d’acheter des livres dans des magasins physiques pendant le confinement, il va falloir passer au livre électronique. Cela tombe bien, Amazon propose aujourd’hui une réduction de 25 euros sur le Kindle.

La liseuse tombe à 54,99 euros au lieu de 79,99. Ce prix vaut pour la version « avec offres spéciales » qui affiche de la publicité par endroits (mais jamais pendant la lecture). Le modèle sans annonce profite de la même réduction pour tomber à 64,99 euros.

Le Kindle en détail

Le Kindle est la liseuse basique d’Amazon, elle s’articule autour d’un écran e-ink de 6 pouces d’une définition de 167 ppp. Ce n’est pas aussi précis que les 300 ppp des modèles plus haut de gamme, mais cela sera suffisant pour profiter des écrits. On n’aura en revanche pas tout à fait l’effet « papier » de la Paperwhite.

Cette dernière version de la Kindle et également le mérite d’arborer désormais un écran rétroéclairé, ce que les modèles plus anciens, d’avant 2019, ne possédaient pas. C’est évidemment un vrai plus pour lire dans son lit, et de manière générale dans des environnements sombres.

Comme toutes les liseuses basées sur des écrans à encre électronique, elle offre une autonomie confortable de « plusieurs semaines » sur une seule charge selon Amazon. Vous pourrez stocker des centaines de livres sur ses 4 Go de mémoire. Enfin, elle est également compatible Bluetooth pour écouter vos livres audio avec un casque sans fil.