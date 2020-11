Le OnePlus 8 est en déstockage chez OnePlus et passe sous les 500€

OnePlus 8T oblige, le constructeur chinois casse les prix du précédent modèle sur sa boutique officielle. Le OnePlus 8 est aujourd’hui disponible à seulement 499 euros. Attention, les exemplaires sont limités.

On parle ici de la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage du OnePlus 8. Pour rappel, le smartphone avait été commercialisé à 699 euros à son lancement. Aujourd’hui, il passe sous la barre symbolique des 500 euros pour atteindre 499 euros. Cette promotion est disponible en entrant le code BF2020.

Code promo : BF2020

Le OnePlus 8 en détail

Comme nous l’avons dit avec notre test du OnePlus 8, ce smartphone est un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. De fait, quand une promotion de ce genre est disponible, nous n’hésitons pas à vous en faire part. Ce téléphone s’illustre d’abord par son très bon écran Fluid AMOLED 90 Hz de 6,55 pouces. Il occupe plus de 92 % de la face avant du téléphone, et offre une définition Full HD+. Il se dote également de très bonnes technologies : HDR10+, luminosité de 1000 nits, capteur d’empreinte sous l’écran avec retour haptique… S’il ne bénéficie pas des 120 Hz du OnePlus 8 Pro, la dalle au taux de rafraîchissement de 90 Hz s’avère largement suffisante pour offrir au OnePlus 8 une fluidité de chaque instant.

Le OnePlus 8 est livré avec Android 10, mais surtout la surcouche maison Oxygen OS. Tout est clair et bien pensé, avec une navigation gestuelle parfaitement réactive, pas (ou peu) d’applications parasites installées par défaut, et le plein de petites options. Pour fonctionner, l’appareil s’appuie sur le Snapdragon 865, couplé à l’Adreno 650 pour la partie graphique. Pour les personnes étrangères au monde des SoC, ce processeur mobile est présent sur la plupart des smartphones haut de gamme de 2020. Le modèle qui est ici en promotion y ajoute 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour une navigation fluide et agréable.

Côté photo, on retrouve trois capteurs à l’arrière du OnePlus 8 : un objectif principal Sony IMX586 de 48 MP, équivalent 26 mm (f/1,75), un capteur ultra grand-angle de 16 MP, équivalent 17 mm (f/2,2), et enfin… un capteur macro de 2 MP ouvrant à f/2,4. La photographie et la vidéo ne constituent pas le point fort de cet appareil, même s’il se débrouille très bien en la matière. D’ailleurs, vous pouvez filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde au maximum.