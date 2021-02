Fire TV Stick, Stick 4K… pluie de promotions sur les appareils Amazon

Boulanger et d’autres marchands proposent actuellement de multiples promotions sur les produits technologiques et connectés d’Amazon. On retrouve par exemple l’Amazon Fire TV Stick 2 à 29,99 euros.

C’est l’occasion ou jamais de s’offrir une passerelle multimédia qui apporte bien des services au quotidien. Avec une configuration simple, rapide et intuitive, vous n’avez qu’à la brancher pour profiter d’un nouveau système d’exploitation sur votre téléviseur. Aujourd’hui, la Fire TV Stick 2 est à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros. La version 4K, la Stick 4K est également en promotion et tombe à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros.

L’Amazon Fire TV Stick 2 en détail

Après le succès de la première version, Amazon a décidé de sortir une deuxième itération du Fire TV Stick. Le principe reste le même, on trouve une clé HDMI 2.0 qui fonctionne avec n’importe quel téléviseur HD et se branche en quelques secondes, et qui ne nécessite qu’une connexion Wi-Fi. On peut alors bénéficier d’un nouveau système d’application qui vous permet de retrouver les principaux services de vidéo à la demande tels que Netflix, YouTube, Disney +, Apple TV et accédez aussi aux programmes Prime Video d’Amazon.

De plus, avec la commande vocale Alexa de la clé Amazon Fire TV Stick 2, on peut profiter de l’assistant vocal pour exécuter tout type d’ordres sans passer par une télécommande. On peut alors accéder aux divers programmes, utiliser une fonctionnalité particulière, demander la météo du jour ou encore allumer et éteindre ses lumières connectées.

Par rapport au modèle de 2019, cette deuxième version dispose d’une puissance supérieure de 50 %, ce qui se traduit par une expérience beaucoup plus fluide sur votre téléviseur. Le prix, lui, n’a pas changé.

Pour aller plus loin, la Fire TV Stick 4K

Si vous êtes en possession d’un téléviseur 4K, alors cette variante est plus adaptée. Le Fire TV Stick 4K est le stick lecteur multimédia en streaming offrant des définitions allant jusqu’à la 4K Ultra HD, et prenant en charge les technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+. Véritable compagnon de route que vous pourrez emmener avec vous lors de vos voyages, par exemple à l’hôtel, il est le plus polyvalent des modèles existants et performe plutôt bien dans les contenus multimédias comme du cinéma.

On retrouve également l’assistant vocal Alexa, pour les commandes à l’aide de votre voix. Elle est compatible avec le Bluetooth et bien sûr la Wi-Fi, et peut s’appuyer sur un processeur Quad Core et 8 Go de RAM. La partie audio n’est pas en reste, puisque de nombreux formats largement utilisés aujourd’hui sont compatibles : Dolby Atmos, son surround 7.1, stéréo 2 canaux et son HDMI pass-through jusqu’à 5.1.

L’Echo Dot 4 est aussi en promotion

Les appareils connectés Amazon sont aujourd’hui parmi les plus populaires de leur catégorie. On peut également citer l’Echo Dot 4 qui profite d’une petite promotion. Cette version, sortie il y a quelques mois, offre un design plus volumineux et un son de meilleure qualité. Son intérêt réside bien sûr dans son assistant vocal, Alexa, qui vous permet de demander un tas d’informations. Cette petite enceinte connectée délivre un son de bonne qualité, même si ce n’est évidemment pas du niveau des barres de son plus haut de gamme. Elle est aujourd’hui proposée à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros chez Boulanger.