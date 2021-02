L’Apple iPad Air (2020) tombe à 566 euros dans sa version 64 Go

Il y a quelques mois, Apple renouvelait sa gamme de tablettes avec notamment l’iPad Air. Léger, puissant et polyvalent, ce dernier profite d’une jolie promotion sur Amazon, faisant chuter son prix à 566 euros.

Alors qu’il est habituellement indiqué à 669 euros, l’iPad Air 2020 tombe aujourd’hui dans sa version 64 Go à 566,78 euros dans sa couleur bleu ciel. Une belle remise de 15 % qui permet de faire des économies sur un produit récent et de qualité de signé Apple. A la différence de ses prédécesseurs, il embarque un nouveau design, un meilleur écran et plus de puissance. Vous cumulez en plus 28,30 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

L’iPad Air 2020 en détail

Comme indiqué ci-dessus, l’iPad Air en 2020 a légèrement modulé son design pour se rapprocher de celui de l’iPad Pro, le plus haut de gamme de la firme à la pomme. On retrouve à cette occasion un écran Liquid Retina (LCD) de 10,9 pouces, avec des bords arrondis et la fonctionnalité True Tone. L’appareil délivre une résolution de 2 360 x 1 640 p et une luminosité de 500 nits. Que ce soit pour de la navigation, de la bureautique, ou bien du divertissement dans les jeux vidéo ou le streaming, cette tablette convient parfaitement et dispose d’une taille bien pensée qui demeure nomade.

Sous le capot, la tablette n’est pas en reste puisqu’elle se dote de la puce A14 Bionic gravée en 5 nm, dernier SoC d’Apple présent également dans l’iPhone 12. L’iPad Air (2020) est capable de lancer toutes les applications de l’App Store dans d’excellentes conditions. Que ce soit pour jouer ou pour des utilisations professionnelles, la tablette est réactive, performante et fluide. Pour rappel, cette puce reste vraiment très loin devant le Snapdragon 865, fleuron de 2020 du monde Android.

Cet iPad Air est le premier iPad « non-Pro » à bénéficier de l’Apple Pencil de 2ème génération. Et comment ne pas évoquer iPadOS 14, la deuxième itération de l’OS mobile de la Pomme depuis qu’elle se distingue plus franchement le système d’exploitation de l’iPhone et de l’iPad. Elle a encore été largement optimisée pour tirer profit de toute la puissance de l’appareil et proposer une expérience fluide, s’intégrant parfaitement dans l’écosystème Apple.

Enfin, on trouve un simple capteur photo de 12 MP à l’arrière, un grand-angle plutôt classique qu’on voit également sur l’iPad Pro 2020. Il peut aussi s’appuyer sur un ultra grand-angle ainsi que d’un scanner LiDAR. La qualité est correcte, sauf lorsque la lumière vient à manquer. À noter que contrairement à l’iPad Pro (2018 & 2020), l’iPad Air n’embarque pas de torche flash.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test de l’iPad Air 2020.

Le modèle en gris est également en promotion, à 568,78 euros.