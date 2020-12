[Bon Plan] L’aspirateur-balai Dreame V11 à 246 euros !

Geekbuying propose une promotion très intéressantes sur le tout nouvel aspirateur-balai Dreame V11 à 246 euros avec le code DREAMEV11 ! Livraison gratuite dans un délai de 6 à 10 jours.

Code promo : DREAMEV11

Le Dreame V11 est multifonctionnel et satisfera les plus maniaques. Il nettoie les sols, les lits, les voitures… et mêmes les claviers. L’appareil est livré avec plusieurs outils de nettoyage pour s’attaquer à tout type de sol. Le tout facilement rangeable dans un dock de chargement mural.

En matière d’aspiration, le Dreame V11 a assuré dans toutes les situations. Il propose trois niveaux de puissance : éco, moyenne et turbo, grâce à un moteur brushles Space 4.0 de 125 000 tr/min avec une puissance est de 450W, qui assure une puissance d’aspiration totale de 150AW et 25 000Pa !

Même si la puissance a été augmentée par rapport au V10, cela n’a pas eu de répercussions sur l’autonomie, qui va jusqu’à 90 minutes (batterie de 3000mAh). Enfin, ce Dreame V11 utilise un système de filtration cyclonique HEPA qui peut capturer les poussières et les allergènes jusqu’au 99,67% (5 niveaux de filtration).