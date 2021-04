Flambée de promos sur les smartphones Xiaomi, le TOP des offres du Mi Fan Festival

Le Mi Fan Festival commence aujourd’hui chez eBay avec à la clef des réductions sur tous les smartphones Xiaomi ou presque. Voici notre sélection des meilleures offres.

eBay, ce sont des bons plans toute l’année mais du 6 avril au 21 avril, la plateforme relance son Mi Fan Festival. 15 jours de promotions sur une sélection de produits de Xiaomi, du smartphone au téléviseur et en passant par les accessoires et même les produits de la “galaxie Xiaomi” notamment POCO, ou encore Roborock. Nous vous proposons ici une première sélection des meilleures offres disponibles dans la catégorie smartphones (et objets connexes). Nous publierons par la suite une sélection pour les autres produits de la marque, notamment sur l’image, le son et l’électroménager.

Avant de passer à la sélection, rappelons d’abord le principe du Mi Fan Festival chez eBay. Il dure du 6 au 21 avril et toutes les réductions que nous mentionnons ici sont accessibles avec un code promo : PRIMIFAN21. Grâce à lui vous pouvez profiter d’une réduction de 15% allant jusqu’à 50 euros sur tous les produits Xiaomi éligibles vendus sur eBay. Dans cette sélection, nous mentionnons les offres qui nous semblent les plus pertinentes, mais bien plus de produits sont disponibles à prix réduit. Ils sont visibles dans cette liste complète des promotions Xiaomi sur eBay, ainsi que la page dédiée aux produits de l’écosystème (POCO, Roborock, etc.). La livraison est gratuite.

Pour rappel, tous vos achats sont couverts par la garantie client eBay. Si votre colis n’a pas été reçu ou s’il n’est pas conforme à la description, vous êtes remboursé.

Code promo : PRIMIFAN21

Les meilleures promos sur les smartphones Xiaomi

Passons maintenant au vif du sujet. Si vous connaissez déjà les smartphones, voici notre sélection en un clin d’œil :

Pour les détails, c’est en dessous.

Xiaomi Redmi Note 10 à 152 euros

On commence avec une offre particulièrement intéressante pour qui veut un smartphone polyvalent à petit prix puisque le Redmi Note 10 offre l’essentiel pour un usage courant à un prix tout à fait raisonnable, surtout en promo pour 169 euros seulement pour cette version 64 Go. Le smartphone propose un écran AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces, confortable pour la consultation pour consultation de contenu tout en restant à peu près compact. Il possède également un quadruple capteur photo à l’arrière, dont le principal affiche une définition de 48 mégapixels (Mpx), suffisant pour les clichés du quotidien et vous trouverez également un capteur ultra grand-angle pour les paysages. Grâce à sa batterie de 5000 mAh il tiendra sans sourciller une journée d’utilisation et il est compatible charge rapide à 33W. L’ensemble est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 678 qui assure des performances déjà très honorables.

Si vous avez besoin de plus de stockage, la version 128 Go est également en promotion, à 169 euros.

Xiaomi Mi 11 Lite à 228 euros

Cadet de la toute récente famille Mi 11, le Mi 11 Lite reprend évidemment les excellents canons esthétiques du Mï 11, mais avec des caractéristiques moins haut de gamme pour être bien plus abordable. On retrouve un écran de 6,55 pouces qui, et c’est assez remarquable pour le prix, utilise la technologie AMOLED. Vous pourrez profiter des contrastes infinis liés à ce type de dalle. La partie photo s’articule autour d’un capteur principal de 64 mégapixels et vous trouverez aussi un capteur ultra grand-angle en plus d’un capteur macro. Il est lui aussi propulsé par un processeur Qualcomm avec le Snapdragon 732G, un processeur orienté “gaming” qui se montre suffisamment robuste pour jouer, y compris sur des titres en 3D. Un ensemble très solide disponible pour seulement 228 euros pendant ce Mi Fan Festival, la version 128 Go est également disponible pour 254 euros cette fois.

POCO x3 Pro 256 Go à 254 euros

Le POCO X3 Pro mise beaucoup sur ses performances pour convaincre puisqu’il s’articule autour du SoC Qualcomm Snapdragon 86o avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage dans cette version. Un ensemble musclé qui vous permettra notamment de jouer en 3D sans problème. Cela en fait le smartphone au meilleur rapport qualité-prix pour les joueurs. Ils pourront aussi jouir d’un écran LCD de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz et pour garantir de longues heures de jeu, vous pourrez compter sur une batterie de plus de 5100 mAh. En revanche, il se contente du capteur principal de 48 Mpx pour la photo. Il est disponible à 254 euros.

POCO X3 128 Go à 194 euros

Pas besoin d’autant de puissance, alors le Poco X3 sera un meilleur choix et à petit dans cette configuration avec 6 Go de RAM et 128 de stockage en promotion à seulement 194 euros. Tarif moins élevé qui justifie l’utilisation d’une puce moins performante avec un Snapdragon 732G. Moins performante, mais tout de même solide et capable d’encaisser tous les usages du quotidien… et même un peu plus. La dalle mesure 6,67 pouces, mais contrairement au Redmi Note 10 Pro évoqué précédemment, elle utilise la technologie LCD et non AMOLED. Pour le reste, on garde une belle batterie et un capteur principal de 48 Mpx. Comme son grand frère, c’est donc le bon choix pour avoir un maximum de performances au meilleur prix.

Xiaomi Mi Band 5 à 27,99 euros

Les beaux jours reviennent c’est le moment de se (re)mettre au sport. Le bracelet connecté, Mi Band 5 très complet, sera votre allié idéal pour la saison. Il est capable de suivre 11 activités sportives différentes, dont le course bien sûr, mais aussi la natation puisqu’il est certifié étanche jusqu’à 5 ATM. Son écran de 1,1 permet de lire vos notifications et vos statistiques confortablement, y compris votre fréquence cardiaque. Sa batterie de 125 mAh permet de tenir une quinzaine de jours sans le recharger. Tout ça pour seulement 27,99 euros pendant ce Mi Fan Festival.

Xiaomi Mi Watch à 84,15 euros

Si vous êtes plus montre, la très chouette Mi Watch, avec son écran OLED de 1,39 pouce (avec fonction Alway-on) cette fois et son GPS et la mesure du taux d’oxygène dans le sang, en plus du traditionnel cardiofréquencemètre et en promotion également, à 84,15 euros. Elle est capable de suivre et reconnaître une pléthore d’activités et dispose de dizaines de programmes d’entraînement. Peu importe le sport que vous pratiquez, vous devriez donc trouver de quoi le suivre. Lorsque vous ne vous entraînerez pas, la Mi Watch analysera également votre sommeil ou votre niveau de stress.

La garantie client eBay : vos achats protégés

C’est rare, mais cela peut arriver, les colis peuvent s’égarer ou ne pas être conformes à la description. Avec la garantie client eBay, vous pouvez acheter en toute tranquillité, elle couvre tous vos achats effectués sur la plateforme. Si vous ne recevez pas votre colis ou que le produit n’est pas conforme, votre achat vous sera remboursé par eBay, peu importe la façon dont vous avez payé, carte bancaire, PayPal ou toute autre méthode de paiement acceptée par la plateforme.

La procédure est simple et se déroule en trois étapes. Il faudra d’abord contacter le vendeur. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans votre historique d’achat et sélectionner la commande non honorée. Cliquez sur “Autres actions” puis “Contacter le vendeur”. Vous avez un délai de 30 jours à compter de la date de livraison estimée pour le faire. Si le problème n’est pas résolu par le vendeur dans un délai de trois jours, vous pouvez demander à eBay d’intervenir pour obtenir rapidement votre remboursement. Vous serez contacté dans les 48 heures. Après vérification, eBay veillera à ce que vous soyez remboursé.

